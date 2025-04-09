Çay saatlerinin vazgeçilmez tatlısı: Islak kek tarifi

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:21

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:21

Kakaolu ve yumuşacık bir kekin üzerine dökülen yoğun çikolata sosuyla bütünleşen ıslak kek, hem pratikliği hem lezzetiyle mutfağınızın yıldızı olmaya aday. mİster sade kahveyle ister çayla servis edin, bu kek her lokmasında "bir dilim daha" dedirten türden.

ISLAK KEK TARİFİ

MALZEMELER

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un

Sosu için:

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI