Çay saatlerinin vazgeçilmez tatlısı: Islak kek tarifi

Çay saatlerinin, davet sofralarının ve çocukların en sevdiği tatlılarından biri olan bu kek; içi yumuşacık, dışı sosla kaplı enfes bir lezzet sunuyor. İşte herkesin tarifini sorduğu, garantili ıslak kek tarifi…

Çay saatlerinin vazgeçilmez tatlısı: Islak kek tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:21

Kakaolu ve yumuşacık bir kekin üzerine dökülen yoğun çikolata sosuyla bütünleşen ıslak kek, hem pratikliği hem lezzetiyle mutfağınızın yıldızı olmaya aday. mİster sade kahveyle ister çayla servis edin, bu kek her lokmasında "bir dilim daha" dedirten türden.

ISLAK KEK TARİFİ

MALZEMELER

Kek için:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1,5 su bardağı un

Sosu için:

  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

  1. Keki hazırlayın: Yumurta ve şekeri mikserle 3-4 dakika boyunca krema kıvamına gelene kadar çırpın. Üzerine süt, sıvı yağ ve kakaoyu ekleyip karıştırın.
  2. Kuru malzemeleri ekleyin: Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin. Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
  3. Fırında pişirin: Yağlanmış dikdörtgen ya da kare borcama karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin.
  4. Sosu hazırlayın: Kek fırındayken küçük bir tencerede sos malzemelerini karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar pişirin. Ocaktan alıp hafif ılıtın.
  5. Keki ıslatın: Fırından çıkan keki ilk sıcağı geçince bir kürdanla birkaç yerinden delin. Ilık sosu kekin üzerine gezdirerek dökün. Sosu tamamen çekmesi için en az 1 saat bekleyin.
  6. Servis: Kek soğuduktan sonra dilimleyin. Üzerine hindistan cevizi, çekilmiş fındık veya çikolata parçaları serperek servis edebilirsiniz.

Etiketler: #tarif #ıslak kek #tatlı

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