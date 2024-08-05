Enfes acuka tarifi... 5 dakikada hazır!

Çok pratil bir şekilde hazırlayarak tüketebileceğiniz veya dolapta saklayarak kahvaltı sofralarında kullanabileceğiniz enfes acuka tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:43
Enfes acuka tarifi... 5 dakikada hazır!
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olacak bir tarifle karşınızdayız! Acuka, baharatların zengin aroması ve cevizlerin nefis dokusuyla lezzet dolu bir atıştırmalık. Hem pratik hem de iştah açıcı bu tarif, ekmek üstü lezzetler arasında yerini alacak. İşte, her lokmasında farklı bir lezzet patlaması yaşayacağınız acuka tarifi!

MALZEMELER

2 su bardağı ceviz içi

3 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

5 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı su (isteğe bağlı, kıvamı açmak için)

YAPILIŞI

Ceviz içini mutfak robotunda ince çekin veya bıçakla doğrayın. Çok ince olmaması daha iyi bir kıvam sağlar.

Geniş bir kaseye domates salçası, biber salçası ve zeytinyağını alın. İyice karıştırarak birbirine yedirin.

İnce çekilmiş ceviz içini ekleyin ve karıştırın.

Sarımsakları rendeleyin veya çok ince doğrayarak karışıma ekleyin.

Kimyon, pul biber, kırmızı toz biber, kekik ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Karışım çok yoğun gelirse, 1 çay bardağı suyu yavaş yavaş ekleyerek istediğiniz kıvama getirin. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız acukayı temiz bir kavanoza doldurun.

Buzdolabında saklayarak, kahvaltılarda veya meze olarak servis edebilirsiniz.


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