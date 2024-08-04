Yaz sofralarına çok yakışan hafif ve ferahlatıcı lezzet: Börülce kavurması tarifi...

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2024 Pazar, 18:32
Yaz sofralarına çok yakışan hafif ve ferahlatıcı lezzet: Börülce kavurması tarifi...

Börülce kavurması, Türk mutfağının en sade ve aynı zamanda lezzetli yemeklerinden biridir. Özellikle yaz aylarının taze börülce sezonunda yapılan bu yemek, hem pratik hem de besleyici özellikleriyle ön plana çıkar. Börülce, küçük, yeşil ve yüksek besin değerine sahip bir baklagil olup, yemeklerde sağlıklı ve doyurucu bir seçenek sunar.

Yaz sofralarına çok yakışan hafif ve ferahlatıcı lezzet: Börülce kavurması tarifi...

Börülce kavurması, hem ana yemek olarak hem de garnitür olarak mükemmel bir seçenektir. Besleyici ve düşük kalorili olması sayesinde, sağlıklı beslenme tercih edenler için ideal bir seçenektir. Ayrıca, pratik yapılışı sayesinde günlük yemeklerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tariftir. Peki, yaz sofralarına çok yakışan hafif ve ferahlatıcı bu lezzet nasıl yapılır? İşte, börülce kavurması tarifi...

Yaz sofralarına çok yakışan hafif ve ferahlatıcı lezzet: Börülce kavurması tarifi...

BÖRÜLCE KAVURMASI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram taze börülce

1 adet soğan

1 adet domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

1 kase süzme yoğurt (Üzeri için)

Yaz sofralarına çok yakışan hafif ve ferahlatıcı lezzet: Börülce kavurması tarifi...

BÖRÜLCE KAVURMASI YAPILIŞI

Börülceleri başlarından ayıklayın ve 3 - 4 parçaya kesin. 

Sıcak suda yumuşayana kadar haşlayın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtıp soğanları kavurun.

Haşlanan börülceleri ve doğradığınız domatesleri ekleyin.

Baharatlarını ve tuzunu ekleyip karıştırın.

Bir miktar su ekleyip kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.

Soğuyunca üzerine yoğurt döküp servis yapabilirsiniz.

Börülce kavurması tarifiniz hazır. 

Afiyet olsun!

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