Enfes kaşarlı köfte tarifi

Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:54

Güncelleme: 28.10.2024 - 10:54

İçindeki erimiş kaşar peyniriyle lezzetine lezzet katan kaşarlı köfte, sofralarınıza hem pratik hem de şık bir dokunuş getirir. Akşam yemeklerinde sevdiklerinize sunabileceğiniz bu nefis tarifi denemeye ne dersiniz?

Malzemeler

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

1 adet yumurta

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

1/2 su bardağı galeta unu (ya da ekmek kırıntısı)

Tuz, karabiber, kimyon

Bir avuç ince doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)

Küp şeklinde kesilmiş kaşar peyniri (her köfte için bir küp)

Yapılışı

Köfte Harcını Hazırlayın:

Derin bir kabın içine kıymayı, rendelenmiş soğanı, yumurtayı, rendelenmiş sarımsağı, galeta ununu ve baharatları ekleyin. İsteğe göre maydanozu da ekleyerek tüm malzemeleri iyice yoğurun. Harcın lezzetini artırmak için karışımı yaklaşık 10-15 dakika yoğurmanız önerilir.

Köftelere Şekil Verin:

Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir parçayı avucunuzda açarak içine bir küp kaşar peyniri yerleştirin ve tekrar yuvarlayarak kaşarın tamamen kapanmasını sağlayın.

Pişirme:

Hazırladığınız kaşarlı köfteleri dilerseniz ızgarada, dilerseniz tavada pişirebilirsiniz. Tavada pişirecekseniz orta ateşte her iki tarafı da iyice kızarana kadar pişirin. Köfteler pişerken içindeki kaşar eriyip harika bir lezzet sunacaktır.

Servis:

Kaşarlı köfteleri sıcak olarak servis edin. Yanında patates püresi, pilav ya da salatayla birlikte sunabilirsiniz.