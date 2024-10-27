Mardin usulü kaburga dolması tarifi

Yayınlanma: 27.10.2024 - 16:54

Güncelleme: 27.10.2024 - 16:54

Mardin mutfağının efsanevi yemeklerinden biri olan kaburga dolması, lezzeti ve ihtişamıyla sofraları taçlandırır. Yavaş yavaş pişirilerek yapılan bu yemek, iç pilavla doldurulmuş kuzu kaburgasıyla hazırlanır. Özel günlerde, düğünlerde ve bayram sofralarında yer alan kaburga dolması, geleneksel bir Mardin lezzetidir. İşte, bu nefis yemeği evde hazırlayabileceğiniz tarif...

Malzemeler

1 adet kuzu kaburgası

2 su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan (ince doğranmış)

100 gram kıyma

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü (önceden ıslatılmış)

Tuz, karabiber, yenibahar ve tarçın

4-5 su bardağı et suyu veya su

Yapılışı

Kaburgayı Hazırlama: Kaburganın iç kısmında bir cep açın. Bu cep, iç pilavın doldurulacağı yerdir. Kaburgayı hafifçe tuzlayarak bekletin.

İç Pilavın Hazırlanması: Tereyağını bir tencerede eritin. Soğanları ekleyip kavurun, ardından kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edin. Dolmalık fıstığı ekleyin ve hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

Baharatları ve Pirinci Ekleyin: Yıkanmış pirinci, kuş üzümünü ve baharatları (tuz, karabiber, yenibahar, tarçın) ekleyin. Kısık ateşte, pirinçler hafifçe şeffaflaşana kadar karıştırarak kavurun. 1 su bardağı et suyunu ekleyip, pilavın suyunu çekmesini bekleyin. Hafif diri kıvamda pişen iç pilavı ocaktan alın.

Kaburgayı Doldurma: Hazırladığınız pilavı kaburganın içine doldurun ve açık kısmını mutfak ipiyle dikin veya kürdanla kapatın.

Kaburgayı Pişirme: Kaburgayı geniş bir tencereye veya fırın kabına yerleştirin. Üzerini kaplayacak kadar su veya et suyu ekleyin ve orta ateşte yaklaşık 1.5-2 saat boyunca pişirin. Fırında yapmak isterseniz, 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz. Pişerken ara ara üzerine su ekleyerek yumuşak kalmasını sağlayın.

Servis: Kaburga dolmasını dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin. Yanına yoğurt veya yeşilliklerle servis yapabilirsiniz.