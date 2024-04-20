Enfes pratik supangle tarifi!

Sütlü tatlılar arasında en sevilen lezzetlerden biri olan supangleyi çok pratik bir şekilde evde hazırlamak da mümkün. İşte enfes supangle tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 22:06
Enfes pratik supangle tarifi!
Abone Ol google-news

Supangleyi çok pratik bir şekilde evde hazırlamak mümkün. İşte enfes supangle tarifi...

MALZEMELER

Keki için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

1 paket vanilya

Krema için:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

1 paket vanilya

Üzeri için:

Hindistan cevizi veya çikolata rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı

Öncelikle keki hazırlamak için bir eritilmiş margarin süt, toz şeker, un ve kakao karıştırılır.

Karışımı yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dökün ve düzleştirerek kek tabanını oluşturun. Soğuması için kenara alın.

Krema için, bir tencerede süt, toz şeker, un, nişasta ve kakao karıştırarak pişirin. Koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra içine tereyağı veya margarini ekleyin ve vanilyayı ekleyerek karıştırın.

Daha sonra kaselere kek dilimlerini parçalayarak koyun. Daha sonra soğumuş kremayı ilave edin.

Üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında en az 2-3 saat kadar dinlendirin.

Dinlenen supangle'ın üzerine hindistan cevizi veya çikolata rendesi serpiştirerek servis yapın.


supangle haberleri sütlü tatlı haberleri çikolata haberleri

İlgili Haberler

Tatlıların en sevileni: İncir reçeli tarifi

Tatlıların en sevileni: İncir reçeli tarifi
Ayvalık mutfağının peynirli lezzeti: Lor tatlısı tarifi..

Ayvalık mutfağının peynirli lezzeti: Lor tatlısı tarifi..
Kek lapis: Malezyalıların ramazan tatlısı

Kek lapis: Malezyalıların ramazan tatlısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler