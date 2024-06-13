Enfes tavuk şiş tarifi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 16:40

Güncelleme: 13.06.2024 - 16:40

Tavuk çöp şiş, hem lezzetli hem de pratik bir yemektir. Izgara veya mangalda kolayca pişirilebilen bu tarif, sofralarınıza renk katacak. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, nefis tavuk çöp şiş tarifi...

Malzemeler

500 gram tavuk göğsü

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz ve karabiber

Çöp şişler (tahta veya metal)

Hazırlık Aşaması

Tavuğun Hazırlanması:

Tavuk göğsünü küp küp doğrayın.

Bir kaba alın ve üzerine yoğurt, zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, kırmızı toz biber, kekik, kimyon, tuz ve karabiber ekleyin.

Marine Etme:

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve tavuk parçalarının her tarafının sosla kaplanmasını sağlayın.

Kabı streç filmle sarın ve buzdolabında en az 1 saat, tercihen gece boyunca marine edin.

Çöp Şişlerin Hazırlanması:

Eğer tahta çöp şiş kullanıyorsanız, yanmamaları için şişleri 30 dakika boyunca su dolu bir kapta bekletin.

Marine edilmiş tavuk parçalarını çöp şişlere dizin.

Pişirme

Izgarayı veya mangalı orta yüksek ateşte ısıtın.

Tavuk çöp şişleri ızgaraya yerleştirin ve her tarafını yaklaşık 10-15 dakika, tamamen pişene kadar pişirin. Ara sıra çevirerek her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayın.

Servis

Tavuk çöp şişleri ızgaradan alın ve sıcak servis yapın.

Yanında pilav, salata veya yoğurtlu soslarla servis edebilirsiniz.