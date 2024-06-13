Hafif ve sağlıklı: Yelpaze tavuk tarifi

Öğlen veya akşam yemeğine lezzetli, şık ve hafif bir yemek tarifi arıyorsanız size nefis bir tarifimiz var! Yelpaze tavuk hem görünüşüyle hem de lezzetiyle sofraya renk katacak. İşte, Yelpaze tavuk tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:46
Hafif ve sağlıklı: Yelpaze tavuk tarifi
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Protein bakımından zengin, karbonhidrat içermeyen bu tarifi bol yeşillikli bir salata veya yoğurtla beraber servis edebilirsiniz. Hafif bir öğün olan bu tarifi deneyenlerin favorisi olacağına eminiz. İşte, Yelpaze tavuk tarifi...

YELPAZE TAVUK TARİFİ

Malzemeler

Yelpaze Tavuk İçin:

  • 2 adet tavuk göğsü
  • 1 adet kapya biber (iri doğranmış)
  • 1/2 adet kabak (dilimlenmiş)
  • 1/2 adet kırmızı soğan (dilimlenmiş)
  • 2 dilim limon

Sosu İçin:

  • 1/2 demet kıyılmış maydanoz 
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı karabiber

Yapılış

  1. Tavuk göğüslerinin orta kısmında kesikler atarak cepler açın.
  2. Kabak, kapya biber, soğan ve limon dilimlerini bu ceplere sırayla yerleştirin.
  3. Bir kasede maydanoz, zeytinyağı, sarımsak, kekik, tuz ve karabiberi karıştırın.
  4. Hazırladığınız bu sosu tavuk göğüslerinin üzerine gezdirin ve  185 derece ısınmış fırında 25 dakika kontrollü olarak pişirin.
  5. Pişen yelpaze tavukları sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

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