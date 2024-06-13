Hafif ve sağlıklı: Yelpaze tavuk tarifi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:46

Güncelleme: 13.06.2024 - 12:46

Protein bakımından zengin, karbonhidrat içermeyen bu tarifi bol yeşillikli bir salata veya yoğurtla beraber servis edebilirsiniz. Hafif bir öğün olan bu tarifi deneyenlerin favorisi olacağına eminiz. İşte, Yelpaze tavuk tarifi...

YELPAZE TAVUK TARİFİ

Malzemeler

Yelpaze Tavuk İçin:

2 adet tavuk göğsü

1 adet kapya biber (iri doğranmış)

1/2 adet kabak (dilimlenmiş)

1/2 adet kırmızı soğan (dilimlenmiş)

2 dilim limon

Sosu İçin:

1/2 demet kıyılmış maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

Yapılış