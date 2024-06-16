Anadolu'nun geleneksel lezzeti: Köfteli İslim Kebabı tarifi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 22:03

Güncelleme: 16.06.2024 - 22:03

Köfteli İslim Kebabı, Türk mutfağının köklü tatlarından biri olarak, et ve köftenin buluştuğu muhteşem bir lezzet sunar. Bu geleneksel tarif, özel hazırlanan sosu ve uzun süre pişirilen etiyle, özellikle bayram ve özel günlerde sofraların vazgeçilmezlerinden biri olmuştur. İşte, Köfteli İslim Kebabı tarifi...

KÖFTELİ İSLİM KEBABI TARİFİ

Malzemeler

4-5 adet patlıcan

Köftesi İçin;

500 gram kıyma

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet soğan

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su

Üzeri İçin;

Yeşil biber

Çeri domates

Yapılış