Anadolu'nun geleneksel lezzeti: Köfteli İslim Kebabı tarifi
Anadolu'nun enfes kebap lezzeti! Köfteli İslim Kebabı tarifi, özel sosu ve yumuşacık etiyle sofralarınıza keyif katıyor. İşte, Köfteli İslim Kebabı tarifi...
Köfteli İslim Kebabı, Türk mutfağının köklü tatlarından biri olarak, et ve köftenin buluştuğu muhteşem bir lezzet sunar. Bu geleneksel tarif, özel hazırlanan sosu ve uzun süre pişirilen etiyle, özellikle bayram ve özel günlerde sofraların vazgeçilmezlerinden biri olmuştur. İşte, Köfteli İslim Kebabı tarifi...
KÖFTELİ İSLİM KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 4-5 adet patlıcan
Köftesi İçin;
- 500 gram kıyma
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- 1 adet soğan
- 1 avuç ince kıyılmış maydanoz
- 1 adet yumurta
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
Sosu İçin;
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 su bardağı sıcak su
Üzeri İçin;
- Yeşil biber
- Çeri domates
Yapılış
- Köfte harcımız için yoğurma kabımıza kıymamızı alalım, üzerine galeta unumuzu, ince ince doğradığımız soğanı, ince ince kıyılmış maydanozu, yumurtayı, sarımsağı, tuz, pul biber, karabiber ve kimyonu ekleyerek güzelce yoğuralım.
- Elde ettiğimiz köfte harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım ve avuç içimizle bastırarak inceltelim ve bir tabak içerisine alalım. Harcımız bitene kadar bu işleme devam edelim.
- Şekillendirme işlemimiz bittikten sonra üzerini streçleyelim ve dinlenmeye bırakalım.
- Köftelerimiz dinlenirken patlıcanlarımızı alacalı soyalım ve daha sonra uzun ince şeritler halinde dilimleyelim.
- Tuzlu su dolu bir kap içerisine patlıcan dilimlerimizi alalım, 15-20 dakika kadar acısının çıkması için bekletelim. Üzerine bir tabak kapatalım, bu şekilde patlıcanların yüzeye çıkmasını da engellemiş oluruz.
- Sürenin sonunda patlıcanlarımızın suyunu süzelim ve güzelce kurulayalım.
- Tavaya alıp kızdırdığımız yağın içerisine patlıcan dilimlerimizi alarak hafif kızartalım. Kızartma aşamasında patlıcanlarımızı çevirelim.
- Kızaran patlıcanlarımızı kağıt havlu serdiğimiz tabak içerisine alalım ve bekletelim.
- Patlıcan kızartma işlemimiz bittikten sonra dinlenen köftelerimizi de kontrollü bir şekilde kızartalım.
- Kızartma işlemlerimiz bittikten sonra geniş bir tabağa patlıcan dilimlerimizden bir yatay bir de dikey yerleştirerek + şeklini verelim.
- Ardından orta kısmına kızarttığımız köftelerden üst üste iki adet yerleştirelim, kenarda kalan patlıcanları da köftelerin üzerine doğru kapatalım.
- Son olarak yeşil biber ve çeri domatesi kürdan ile yerleştirelim. Tüm malzemelerimiz bitene kadar bu işleme devam edelim.
- Şekillendirdiğimiz islim kebaplarımızı fırın kabımıza yerleştirelim.
- Üzerinin sosu için ayrı bir kap içerisine biber salçası, domates salçası, tuz ve sıcak suyu alarak karıştıralım.
- Hazır olan sosumuzu fırın kabındaki islim kebaplarımızın üzerine gezdirelim ve önceden ısıtılmış 200°C fırında yemeğimizi yaklaşık 30 dakika pişirelim.
- Sürenin sonunda pişen islim kebabımız servise hazır. Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra görüntülendi
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- 'MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak'
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- 'Bayram sabahı ne konuştuğunu bil'
- 2025 yılının ortasında bu rakamı görecek!
- Rastgele ateş açtı, intihar etti: Çok sayıda ölü var