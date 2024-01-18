Anadolu lezzeti: Pöç kebabı nasıl yapılır?
Türk mutfağının zengin mirası içinde özel bir köşe kaplayan pöç kebabı, Anadolu'nun binbir lezzetini bir araya getiriyor. Etin dansı, baharatların ustaca serpiştirilmesi ve özgün pişirme teknikleriyle pöç kebabı, her lokmasında bir şölen sunuyor. Sofralarınıza bu eşsiz tatla renk katmaya hazır mısınız?
Player Alanı
Pöç kebabı, her lokmasıyla bir hikaye anlatan, geleneksel lezzetlerin en özel halidir. Doğru malzemeler, özenle hazırlanan et ve sıra dışı baharatlarla bu eşsiz kebap, sofranıza unutulmaz bir lezzet serüveni getiriyor.
Malzemeler
- dana pöç, kalın dilimlenmiş 1.5 kilo (kg)
- soğan, ince dilimlenmiş 4 adet
- sarımsak, dilimlenmiş 4 diş
- havuç, soyulmuş, iri doğranmış 2 adet
- domates, iri doğranmış 2 adet
- Sarımsaklı Et Çeşnisi 1 paket
- ayçiçek yağı 2 yemek kaşığı
- su 1 + Yarım su bardağı
- ince kıyılmış maydanoz 3-4 dal
Pöç Kebabı Nasıl Yapılır?
Derin bir kapta 2 yemek kaşığı su, ayçiçek yağı ve çeşniyi karıştırıp, pöçleri ilave edin ve sosu iyice yedirin.
Geniş bir tencerenin altına soğanları dizip, üzerine soslanan pöçleri dar kısımları aşağıya gelecek şekilde sıkıca dizin. Domates, havuç ve sarımsakları ilave edip, üzerine su gezdirin.
Kısık ateşe alıp, kapağı kapalı olarak 4 saat pişirin.
Üzerine maydanoz ile servis edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
- TBMM’de 'bez parçası' tartışması
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- İletişim başkanının park etmesine izin vermedi...
- İşte tam liste...
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Hastanelere Körfez kancası!
- Aynı 'maklube'ye kaşık sallamışlar!
- Akciğer kanserine yakalanmıştı: Sağlık durumunu açıkladı