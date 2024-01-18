Anadolu lezzeti: Pöç kebabı nasıl yapılır?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:17

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:17

Pöç kebabı, her lokmasıyla bir hikaye anlatan, geleneksel lezzetlerin en özel halidir. Doğru malzemeler, özenle hazırlanan et ve sıra dışı baharatlarla bu eşsiz kebap, sofranıza unutulmaz bir lezzet serüveni getiriyor.

Malzemeler

dana pöç, kalın dilimlenmiş 1.5 kilo (kg)

soğan, ince dilimlenmiş 4 adet

sarımsak, dilimlenmiş 4 diş

havuç, soyulmuş, iri doğranmış 2 adet

domates, iri doğranmış 2 adet

Sarımsaklı Et Çeşnisi 1 paket

ayçiçek yağı 2 yemek kaşığı

su 1 + Yarım su bardağı

ince kıyılmış maydanoz 3-4 dal

Pöç Kebabı Nasıl Yapılır?

Derin bir kapta 2 yemek kaşığı su, ayçiçek yağı ve çeşniyi karıştırıp, pöçleri ilave edin ve sosu iyice yedirin.

Geniş bir tencerenin altına soğanları dizip, üzerine soslanan pöçleri dar kısımları aşağıya gelecek şekilde sıkıca dizin. Domates, havuç ve sarımsakları ilave edip, üzerine su gezdirin.

Kısık ateşe alıp, kapağı kapalı olarak 4 saat pişirin.

Üzerine maydanoz ile servis edin.