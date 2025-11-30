Enfes tadıyla çay saatlerini süsleyen geleneksel lezzet: Laz böreği tarifi

Laz Böreği, incecik hamuru ve nefis muhallebisiyle Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Hem çıtır çıtır hem de kremamsı dokusuyla sofraların baş tacı olan bu tatlıyı evde hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay. Peki, enfes tadıyla çay saatlerini süsleyen bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Laz böreği tarifi...

LAZ BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı un

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su (gerekirse ayarlayın)

Muhallebi için:

4 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı nişasta

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 paket yufka

Tereyağı (eritilmiş)

LAZ BÖREĞİ YAPILIŞI

Un, yumurta, tuz ve suyu karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru 30 dakika dinlendirin.

Süt, şeker, un ve nişastayı tencereye alıp sürekli karıştırarak kaynatın.

Koyulaşınca ocaktan alın, vanilya ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Soğumaya bırakın.

Yufkaları tek tek alın, tereyağı ile yağlayın ve dikdörtgen şekilde serin.

Her katın arasına muhallebiden serpiştirin.

Muhallebiyi yufkanın ortasına yerleştirip rulo yapın.

Ruloyu yağlı fırın tepsisine alın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkınca biraz soğumaya bırakın, dilimleyerek servis edin.

İsteğe göre pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!