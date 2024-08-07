Enfes volovan tarifi: Fransız mutfağından şık bir yemek...

Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:59

Güncelleme: 07.08.2024 - 14:59

Fransız mutfağının zarif lezzetlerinden biri olan volovan, hem göz alıcı sunumu hem de enfes tadıyla sofralarınızı şenlendirecek. Bu tarif, dışı çıtır çıtır milföy hamurunun içi ise lezzetli bir dolgu ile dolu olan volovanları evinizde kolayca yapabilmeniz için hazırlandı. İster özel davetlerde isterseniz de sevdiklerinizle paylaşacağınız keyifli bir akşam yemeğinde sunabileceğiniz bu şık ve pratik tarifle misafirlerinizi etkileyebilirsiniz. İşte, adım adım volovan yapımı!

MALZEMELER

1 paket milföy hamuru

1 adet yumurta (çırpılmış, üzeri için)

Dolgusu İçin (İsteğe Bağlı):

1 su bardağı doğranmış mantar

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı haşlanmış tavuk veya hindi eti

1 su bardağı beşamel sos (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

İnce doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını buzdolabından çıkarın ve hafifçe yumuşamaları için birkaç dakika bekletin.

Her bir milföy hamurunu ikiye kesin. Bir parçasını taban olarak kullanacağız, diğer parçasını halka şeklinde kesip üzerine yerleştireceğiz.

Taban için kullanacağınız hamurları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.

Kestiğiniz ikinci parçalardan yuvarlak bir kurabiye kalıbı veya bir bıçak yardımıyla orta kısmını çıkartarak halka şekli elde edin.

Halka şeklindeki hamurları taban hamurların üzerine yerleştirin.

Çırpılmış yumurtayı halka şekillerin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, hamurlar altın rengini alana kadar pişirin.

Mantarları doğrayın ve bir tavada biraz zeytinyağı ile soteleyin.

Haşlanmış tavuk veya hindi etini didikleyin.

İsteğe bağlı olarak beşamel sosu hazırlayın: 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı sütü karıştırarak beşamel sos yapabilirsiniz.

Tavuk veya hindi etini, mantarları ve rendelenmiş kaşar peynirini karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin.

Fırından çıkan ve soğuyan volovanların içine hazırladığınız dolguyu yerleştirin.

Üzerine ince doğranmış maydanoz serpin.

Dolgulu volovanları sıcak veya ılık olarak servis yapın.