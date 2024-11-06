Her öğünün en lezzetlisine aday: Pratik mısır ekmeği tarifi
Sadece birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu pratik mısır ekmeği tarifi, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde keyifle tüketilebilecek bir lezzet sunuyor. İşte, Pratik mısır ekmeği tarifi...
Mısır ekmeği, geleneksel tatların vazgeçilmezi olmanın yanı sıra, pratikliğiyle de mutfakta zaman kazanmanızı sağlıyor. İşte, Pratik mısır ekmeği tarifi...
MISIR EKMEĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı mısır unu
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 paket piyale kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılış
- Karıştırma kabına yumurta, sıvı yağ, tuz, şeker ve yoğurdu alalım. Mikserle güzelce çırpalım.
- Üzerine kabartma tozu, un ve mısır ununu ekleyelim.
- Hamurumuzu tekrar güzelce karıştıralım. Hamuru yağlanmış baton kek kalıbımıza döküp üzerini düzeltelim.
- Ekmeğimizi ilk 10 dakika önceden ısıttığımız 200 derece fırında daha sonra 180 derece fırında 35-40 dakika pişmeye bırakalım.
- Nefis mısır ekmeğimiz hazır, deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.
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