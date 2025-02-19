Sicilya'dan gelen vegan lezzet: Caponata Tarifi
İtalyan mutfağının en sevilen sebze yemeklerinden biri olan caponata, Sicilya’nın lezzet miraslarından biri olarak sofralara geliyor. Tatlı, ekşi ve tuzlu lezzetlerin dengeli birleşimiyle yapılan bu yemek, hem hafif hem de son derece doyurucu. İster meze, ister ana yemek olarak tüketilebilen caponata, sebze sevenler için vazgeçilmez bir tarif.
Caponata, Sicilya mutfağına özgü, közlenmiş ve sotelenmiş sebzelerle hazırlanan geleneksel bir Akdeniz yemeğidir. Temel malzemeleri patlıcan, domates, soğan, kereviz ve kapariden oluşan bu yemek, sirke ve şekerle tatlandırılarak karakteristik ekşi-tatlı bir aroma kazanır.
CAPONATA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet büyük patlıcan
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet olgun domates
- 1 adet kereviz sapı
- 10 adet yeşil zeytin (çekirdeksiz ve doğranmış)
- 1 yemek kaşığı kapari
- 2 yemek kaşığı beyaz sirke
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı doğranmış taze fesleğen veya maydanoz
Yapılışı
- Patlıcanları hazırlayın: Patlıcanları küp küp doğrayın, tuz serpip 15 dakika bekletin. Fazla suyunu kağıt havluyla alın.
- Sebzeleri soteleyin: Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın ve patlıcanları altın rengi alana kadar kızartın. Fazla yağını süzdürüp bir tabağa alın.
- Sosu hazırlayın: Aynı tavaya kalan zeytinyağını ekleyin ve doğranmış soğan, sarımsak ve kereviz saplarını ekleyerek yumuşayana kadar soteleyin.
- Lezzetleri birleştirin: Doğranmış domatesleri, kapariyi ve zeytinleri ekleyin. 5 dakika pişirdikten sonra sirke ve şekeri ekleyerek karıştırın.
- Son dokunuş: Kızartılmış patlıcanları ekleyin ve tüm malzemeler iyice harmanlanana kadar kısık ateşte pişirin. Tuzu ve karabiberi ekleyerek tatlandırın.
- Dinlendirin ve servis edin: Caponata’yı oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin. Üzerine doğranmış taze fesleğen veya maydanoz serperek servis edin.
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