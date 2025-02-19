Sicilya'dan gelen vegan lezzet: Caponata Tarifi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:06

Güncelleme: 19.02.2025 - 14:06

Caponata, Sicilya mutfağına özgü, közlenmiş ve sotelenmiş sebzelerle hazırlanan geleneksel bir Akdeniz yemeğidir. Temel malzemeleri patlıcan, domates, soğan, kereviz ve kapariden oluşan bu yemek, sirke ve şekerle tatlandırılarak karakteristik ekşi-tatlı bir aroma kazanır.

CAPONATA TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük patlıcan

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

2 adet olgun domates

1 adet kereviz sapı

10 adet yeşil zeytin (çekirdeksiz ve doğranmış)

1 yemek kaşığı kapari

2 yemek kaşığı beyaz sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı doğranmış taze fesleğen veya maydanoz

Yapılışı