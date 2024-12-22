Mis kokulu portakallı kurabiye tarifi
Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan portakal, kurabiye tariflerine harika bir aroma ve lezzet katar. Çayın veya kahvenin yanında eşlik edecek yumuşacık, mis kokulu portakallı kurabiyeler yapmak sandığınızdan çok daha kolay. İşte sizi mest edecek enfes bir portakallı kurabiye tarifi!
Bu tarifle portakalın ferahlatıcı aromasını mutfağınıza taşıyabilir, sevdiklerinizle keyif dolu anlar paylaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!
Malzemeler
- 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet portakalın suyu (yaklaşık yarım çay bardağı)
- 1 adet portakal kabuğu rendesi
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Üzeri için:
Pudra şekeri
Hazırlanışı
Hamurun Hazırlanması:
Geniş bir karıştırma kabında tereyağı ve pudra şekerini iyice karıştırın. Üzerine sıvı yağı, portakal suyunu ve portakal kabuğu rendesini ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.
Kuru Malzemelerin Eklenmesi:
Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Kurabiyelerin Şekillendirilmesi:
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. İsterseniz üzerine hafifçe bastırarak şekil verebilirsiniz.
Pişirme:
Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Servis:
Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin. Şık bir sunum için portakal dilimleriyle servis edebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Salonu terk ettiler!
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
- 79 yaşındaki kadın denize atladı: Hayatını kaybetti!
- 190 milyon dolarlık dev rövanşta kazanan belli oldu!