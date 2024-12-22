Mis kokulu portakallı kurabiye tarifi

Yayınlanma: 22.12.2024 - 15:16

Güncelleme: 22.12.2024 - 15:16

Bu tarifle portakalın ferahlatıcı aromasını mutfağınıza taşıyabilir, sevdiklerinizle keyif dolu anlar paylaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet portakalın suyu (yaklaşık yarım çay bardağı)

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

Pudra şekeri

Hazırlanışı

Hamurun Hazırlanması:

Geniş bir karıştırma kabında tereyağı ve pudra şekerini iyice karıştırın. Üzerine sıvı yağı, portakal suyunu ve portakal kabuğu rendesini ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.

Kuru Malzemelerin Eklenmesi:

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Kurabiyelerin Şekillendirilmesi:

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. İsterseniz üzerine hafifçe bastırarak şekil verebilirsiniz.

Pişirme:

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Servis:

Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin. Şık bir sunum için portakal dilimleriyle servis edebilirsiniz.