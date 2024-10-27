Ev yapımı pumpkin spice latte tarifi

Sonbaharın vazgeçilmez içeceği olan pumpkin spice latte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz mükemmel bir lezzet...

Ev yapımı pumpkin spice latte tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 15:36

Mis gibi baharat kokuları, balkabağının tatlı aroması ve kremamsı dokusuyla kahvenizi bir üst seviyeye çıkarıyor. İşte adım adım ev yapımı pumpkin spice latte tarifi...

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı balkabağı püresi
  • 1 su bardağı süt (isteğe göre badem, yulaf veya soya sütü de kullanılabilir)
  • 1 tatlı kaşığı şeker (veya tatlandırıcı)
  • 1/2 tatlı kaşığı tarçın
  • 1/4 tatlı kaşığı toz zencefil
  • 1/4 tatlı kaşığı muskat
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özü
  • 1 shot espresso (veya 1/2 su bardağı demleme kahve)
  • Üzeri için çırpılmış krema (isteğe bağlı)

Yapılışı

Küçük bir sos tenceresinde süt, balkabağı püresi, şeker ve baharatları (tarçın, zencefil, muskat) ekleyin. Orta ateşte ısıtarak iyice karışmalarını sağlayın, fakat kaynamasına izin vermeyin.

Süt karışımı ısındığında vanilya özünü ekleyin ve karıştırın.

Bir bardakta espresso veya demleme kahve ile balkabağı aromalı süt karışımını buluşturun.

İsteğe göre üzerini çırpılmış krema ve biraz tarçın serpiştirerek süsleyin.

Püf Noktaları

Balkabağı Püresi: Marketlerde hazır satılabilir, ancak evde haşlayıp püre yaparak da kullanabilirsiniz.

Baharat Karışımı: Baharatları dilediğiniz gibi ayarlayarak aromayı kendinize göre güçlendirebilirsiniz.

Vegan Alternatif: Bitkisel sütler ve tatlandırıcılar kullanarak vegan bir pumpkin spice latte hazırlayabilirsiniz.


Etiketler: #ev yapımı #pumpkin spice latte

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