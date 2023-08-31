Püf noktalarıyla beyaz kinoalı kısır tarifi…
Kısırın en sağlıklı hali. Kinoalı kısır hem çok pratik hem de çok lezzetli. Çünkü kinoa, günümüzde sağlığına dikkat eden pek çok kişinin tercih ettiği gıda ürünlerinin başında geliyor. Peki, kinoalı kısır nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla tarifi…
Bulgur yerine kinoa ile yapılan kısır, bildiğimiz klasik kısır ile benzer adımlarla yapılır. Kinoa glüten içermez. Vejetaryen beslenmeyi tercih edenler için de ideal bir yemektir. Mor, kırmızı, siyah, beyaz, renkleri mevcuttur. Kısır yaparken beyaz kinoa tercih etmenizde fayda var. Çok baskın bir tadı yok nötr bir tat. Sizde mutfağınızda kinoaya yer vermek isterseniz. İşte; beyaz kinoalı kısır tarifi…
BEYAZ KİNOALI KISIR
Malzemeler
1 su bardağı beyaz kinoa
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
1 adet soğan
Taze soğan
Maydanoz
Taze nane
Salatalık
Domates
Pul biber
Sosu için
2 yemek kaşığı nar ekşisi
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 limon
Tuz
Yapılışı
Kinoayı yarım saat ılık suda bekletin. Daha sonra bol suda yıkayın. Tencereye 2 su bardağı suyu alıp, kaynatın. İçine bir çay kaşığı tuz atıp yıkanmış kinoaları suyun içine alın. Kaynayınca altını kısın. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin. Karıştırıp soğumaya bırakın. Yeşillikleri ince ince kıyıp hazırlayın. Kuru soğanı ince ince yemeklik doğrayın. Tavaya biraz sıvı yağ koyup soğanları pembeleşene kadar kavurun. Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin. Salçalı soğanı kinoanın üzerine döküp karıştırarak iyice yedirin. Doğradığınız yeşillikleri ekleyin. Ayrı bir kapta nar ekşisi, zeytinyağı, limon ve tuzu ekleyip, karıştırın. Afiyet olsun…
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