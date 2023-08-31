Püf noktalarıyla beyaz kinoalı kısır tarifi…

Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:12

Güncelleme: 31.08.2023 - 15:12

Bulgur yerine kinoa ile yapılan kısır, bildiğimiz klasik kısır ile benzer adımlarla yapılır. Kinoa glüten içermez. Vejetaryen beslenmeyi tercih edenler için de ideal bir yemektir. Mor, kırmızı, siyah, beyaz, renkleri mevcuttur. Kısır yaparken beyaz kinoa tercih etmenizde fayda var. Çok baskın bir tadı yok nötr bir tat. Sizde mutfağınızda kinoaya yer vermek isterseniz. İşte; beyaz kinoalı kısır tarifi…

BEYAZ KİNOALI KISIR

Malzemeler

1 su bardağı beyaz kinoa



2 su bardağı su



1 yemek kaşığı domates salçası



1 yemek kaşığı tatlı biber salçası



1 adet soğan



Taze soğan



Maydanoz



Taze nane



Salatalık



Domates



Pul biber



Sosu için



2 yemek kaşığı nar ekşisi



2-3 yemek kaşığı zeytinyağı



1/2 limon



Tuz



Yapılışı



Kinoayı yarım saat ılık suda bekletin. Daha sonra bol suda yıkayın. Tencereye 2 su bardağı suyu alıp, kaynatın. İçine bir çay kaşığı tuz atıp yıkanmış kinoaları suyun içine alın. Kaynayınca altını kısın. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin. Karıştırıp soğumaya bırakın. Yeşillikleri ince ince kıyıp hazırlayın. Kuru soğanı ince ince yemeklik doğrayın. Tavaya biraz sıvı yağ koyup soğanları pembeleşene kadar kavurun. Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin. Salçalı soğanı kinoanın üzerine döküp karıştırarak iyice yedirin. Doğradığınız yeşillikleri ekleyin. Ayrı bir kapta nar ekşisi, zeytinyağı, limon ve tuzu ekleyip, karıştırın. Afiyet olsun…







