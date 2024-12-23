Evde İzmir bombası tarifi... Dakikalar içinde hazır!
Çikolata şöleni yaşatan enfes İzmir bombası evde çok pratik bir şekilde hazırlanabilir. İşte enfes tarif...
İzmir'in meşhur tatlısını evde kolayca hazırlamak ister misiniz? İşte az malzemeyle yapılan, akışkan çikolatasıyla lezzetli bir İzmir Bombası tarifi...
MALZEMELER
Hamur İçin:
2 su bardağı un
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı ılık su
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tutam tuz
İçi İçin:
200 g sürülebilir çikolata
HAZIRLANIŞI
Derin bir kaba unu alın. Üzerine sıvı yağ, ılık su, toz şeker ve tuzu ekleyin.
Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurun üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin.
Çikolatayı tatlı kaşığıyla top top porsiyonlara ayırarak bir tabağa koyun. Dondurucuya kaldırarak 10-15 dakika katılaşmasını sağlayın.
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Her bir parçayı un serpilmiş tezgahta merdane yardımıyla incecik açın.
Açtığınız hamurun ortasına dondurucudan çıkardığınız çikolata toplarını yerleştirin.
Kenarlarını dikkatlice kapatıp yuvarlak bir şekil verin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve bombaları aralıklı olarak dizin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 7-8 dakika, üzeri hafif renk değiştirene kadar pişirin.
Fırından çıkan bombaları 2-3 dakika dinlendirin ve sıcak sıcak servis edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyu devi konkordato ilan etti
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- ABD’nin Colani’den beş talebi
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Bombacı Mülayim neden tutuklandı
- Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
- 'Çocukları diri diri yakıyor; Filistin'e özgürlük'
- 'Erdoğan’ın programıyla ilişkisi var mı?'