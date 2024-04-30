Evde Kajun baharatı yapımı: Yemeklerinize lezzet katın!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 20:45

Güncelleme: 30.04.2024 - 20:45

Baharatlar, mutfağın en önemli lezzet mimarlarıdır. Özellikle Amerika'da popüler olan ve şahane yemeklerin lezzet sırrı olarak bilinen Kajun (Cajun) baharatından bahsediyoruz. Bu karışım, her türlü et yemeğinizi bir dokunuşla değiştirecek ve fırınlanmış sebzelerinize muhteşem bir tat katacak. Peki, yemeklerinize lezzet katacak olan Kajun baharatını kendiniz nasıl yapabilirsiniz? İşte ev yapımı Kajun baharatı tarifi...

KAJUN BAHARATI TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kuru kekik

1 yemek kaşığı kurutulmuş fesleğen

2 yemek kaşığı taze çekilmiş karabiber

1,5 yemek kaşığı kimyon

2,5 yemek kaşığı sarımsak tozu

2 yemek kaşığı soğan tozu

5 yemek kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı acı pul biber

1,5 çay kaşığı tuz

KAJUN BAHARATI YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir kabın içerisine aktarıp güzelce karıştırın.

Ardından kavanozun içerisine aktarıp ağzı sıkıca kapalı bir şekilde serin ve kuru bir biçimde saklamaya özen gösterin.

Dilediğiniz zaman ıslak bir kaşık ya da ürün değdirmemeye özen gösterek baharatınızı kullanabilirsiniz.

Tamamen toz halde bir karışım olmasını istiyorsanız blenderdan da geçebilirsiniz. Bulabiliyorsanız içerisine öğütülmüş beyaz tane karabiber de ilave edebilirsiniz.