Evde kolay pizza nasıl yapılır? Ev yapımı pizza için ipuçları…

Yayınlanma: 29.04.2023 - 12:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 12:36

Hamurun en güzel hallerinden biri olan pizza, dünya çapında çok sevilen yemeklerden biri. Dünyaca ünlü İtalyan pizzasını eve getirmek için sadece birkaç sır bilmeniz yeterli. Birkaç gizli malzeme ve biraz da doğru teknikle evinizde bir İtalya rüzgârı esecek. İşte ev yapımı pizza yaparken dikkat etmeniz gereken ipuçları

UNA DİKKAT EDİN!

Pizza unu kullanmak, hamurun tutması ve lezzet açıdından daha iyi. Pizza ununuz yoksa baklavalık un veya ekmeklik un kullanabilirsiniz.

HAMURU BUZDOLABINDA BEKLETİN

Hamuru yoğurduktan sonra bezelere ayırın ve unlanmış bir kaba alın. Hamurun üzerini kapatın, vaktiniz varsa buzdolabında 1 gece bekletin. Zorunlu değil ama ilk mayalanmayı bir gece boyunca buzdolabında yaparsanız hamur çok daha lezzetli olacaktır.

HAMURU İNCE AÇIN

Pizzanızın çıtır olması için hamuru ince açın ve neli pizza yapmak istediğinize karar verin ve hamur üzerinde bir malzeme dengesi kurun.

FIRINI YÜKSEK ISIDA TUTUN

Pizzanızı önceden ısıtılmış bir fırında, yüksek ısıda ve fırının üst ızgarasında pişirin. Evinizde bir pizza taşı yoksa malzemeleri eklemeden önce hamura kısa bir ön pişirme yapın.

EKMEK HAMURU ALIN

Evde pizza yapmak için fazla zamanınız yoksa ya da hamurun kıvamını tutturma konusunda kendinize güvenemiyorsanız, fırından satın alacağınız ekmek hamuruyla pizza yapabilirsiniz.

EVDE KOLAY PİZZA

Malzemeler



Hamuru için

4 su bardağı un

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Ilık su

Tuz



Sos için

2 su bardağı domates sosu

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı fesleğen

Karabiber



Üzeri için

Mozarella peyniri

Neli seviyorsanız sosis, sucuk, salam vs

Sarı biber, yeşil biber, kapya biber

Dilimlenmiş domates

Konserve mısır, mantar, zeytin



Yapılışı



Öncelikle küçük bir kasede mayaya ılık su ekleyip çözünmesini bekleyin. Yoğurma kabına un ekleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Çözünen mayayı, unun içinde açtığınız boşluğa dökün. Karışımın üstüne sıvıyağı ve ılık suyu ekleyip yoğurma işlemine başlayın. Hamur yumuşak bir kıvama geldiğinde, üstünü kapatın ve dinlendirin. Sosu için; domates sosu, zeytinyağı, kuru fesleğen ve kekiği ekleyerek, karıştırın. Daha sonra pizza yapımında kullanacağınız malzemeleri dilimleyin. Mayalanan hamuru oklava veya merdane yardımıyla açın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Açtığınız hamuru tepsiye yerleştirin ve elinizle açma işlemine devam edin. Fırın taşınız yoksa hamuru önden 200 dereceli fırında 5 dakika pişirin. Ardından çıkartın ve hazırladığınız sosu, hamurun üstünde gezdirin. Üzeri için dilimlediğiniz malzemeleri de sosun üzerine ekleyin ve tekrar fırına atarak kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.



