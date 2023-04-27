Semizotu (pirpirim) nedir, nasıl pişirilir?

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:31

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:31

Semizotunun bir diğer adı; pirpirim. Semizotugiller familyasına ait bu bitkinin kökeni Ortadoğu ve Hindistan. Dünyanın birçok bölgesinde bulunan semizotunun içerisinde yoğun olarak Omega-3 bulunuyor. Kalp ve damar sağlığını koruduğu bilinen, bazı sindirim sistemi hastalıklarının iyileşmesine destek veren semizotunu farklı şekillerde tüketebilirsiniz.

En çok bilinen ve mutfaklarda en çok yapılanı yoğurtlu semizotu elbette. Yoğurtlu semizotunun lezzetini artırmak istiyorsanız içerisine sarımsak ekleyebilir, sunum sırasında kızdırdığınız zeytinyağı ve pul biberi üstüne gezdirebilirsiniz. Semizotunu yoğurtsuz, salata yeşilliği olarak da kullanmanız mümkün. Bu bitkinin mayhoşluğunu tam olarak almak istiyorsanız, soğanla birlikte yağda kavurmanızı ve içine çok az pirinç veya bulgur atmanızı öneririz. Dileyenler kıyma ilavesi de yapabilir. İşte pratik 2 semizotu tarifi…

BULGURLU SEMİZOTU YEMEĞİ

Malzemeler



1 bağ semizotu

2 yemek kaşığı bulgur

1 adet soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz, pul biber



Yapılışı

İlk olarak semizotunu temizleyip, kökleriyle birlikte doğrayın. Bir tencerede soğanı küp küp doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından salçayı ve rendelenmiş domatesi ekleyip kavurmaya devam edin. Yıkanmış ve kökleri temizlenmiş semizotlarını da ilave edin. Bulguru ekleyip kapağı kapalı olarak kısık ateşte bulgur yumuşayıncaya kadar pişirin. Semizotu suyunu saldığı için ekstra su ilave etmeye gerek yok. En son tuz ve pul biber ekleyip karıştırın. Afiyet olsun.

YOĞURTLU SEMİZOTU

Malzemeler

1 bağ semizotu

Yarım çay bardağı konserve mısır

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz

Zeytinyağı





Yapılışı



Öncelikle semizotunu yıkayıp saplarından ayırın. Derin bir kaseye alın. Üzerine mısırı ilave edin. Yoğurt ve mayonezi bir kasede karıştırın. Sarımsağın kabuğunu soyup rendeleyin ve yoğurda ekleyin. Tuzla tatlandırın. Yoğurtlu karışımı semizotları ve mısırın üzerine döküp, karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirip servis yapın. Afiyet olsun.