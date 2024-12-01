Gece açlığınızı bastıracak hem nefis hem sağlıklı lezzet: Çıtır çıtır havuç cipsi tarifi

Yayınlanma: 01.12.2024 - 00:02

Güncelleme: 01.12.2024 - 00:02

Sağlıklı atıştırmalıklar arıyorsanız, havuç cipsi mükemmel bir seçenek olabilir. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, düşük kalorili bir atıştırmalık arayanlar için idealdir. Havuç, içeriğindeki vitamin ve minerallerle vücuda birçok fayda sağlarken, fırında cips olarak hazırlandığında lezzetli bir alternatif sunar. Peki, gece açlığınızı bastıracak hem nefis hem de sağlıklı bu lezzet nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır havuç cipsi tarifi...

HAVUÇ CİPSİ TARİFİ

Malzemeler

4-5 adet orta boy havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

HAVUÇ CİPSİ YAPILIŞI

Havuçları yıkayıp kabuklarını soyun.

İnce ve eşit dilimler elde etmek için bir mandolin dilimleyici kullanabilirsiniz.

Eşit dilimler, cipslerin pişme süresini kısaltır ve her birinin aynı kıvamda olmasını sağlar.

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve cipslerin daha kıtır kıvamda olması için fanlı pişirme modunu tercih edin.

Bir kaseye zeytinyağını alın, üzerine tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve sarımsak tozunu ekleyerek iyice karıştırın.

Havuç dilimlerini geniş bir kaseye alın ve hazırladığınız baharatlı zeytinyağı karışımını üzerine dökün.

Tüm dilimlerin eşit şekilde kaplanmasını sağlamak için iyice karıştırın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine havuç dilimlerini tek sıra halinde dizin.

Üst üste gelmemelerine dikkat edin, bu cipslerin çıtır kıvam almasını sağlar.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Pişirme süresinin ortasında tepsiyi çevirerek cipslerin eşit şekilde pişmesini sağlayın.

Fırından çıkan havuç cipslerini hafifçe soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.

Tek başına keyifle tüketebileceğiniz gibi, yoğurtlu veya humuslu bir dip sos ile de lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!