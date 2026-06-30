Evde kolayca hazırlayın: Tam ölçülü biber turşusu tarifi

Ev yapımı biber turşusu, hem uzun süre saklanabilmesi hem de sofralara lezzet katmasıyla en çok tercih edilen turşu çeşitleri arasında yer alıyor. Özellikle et yemekleri, kuru baklagiller ve kahvaltılarda sıkça tüketilen biber turşusunu hazırlarken sirke, kaya tuzu ve sarımsak dengesini doğru kurmak büyük önem taşıyor. Peki, kıtır kıtır biber turşusu nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla ev yapımı biber turşusu tarifi...

BİBER TURŞUSU İÇİN MALZEMELER

1 kilogram sivri biber veya acı biber

8-10 diş sarımsak

1 su bardağı üzüm sirkesi

4 su bardağı içme suyu

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Birkaç dal maydanoz (isteğe bağlı)

BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Biberleri bol suyla yıkayın ve süzün. Turşu suyunun biberlerin içine işlemesi için bıçakla birkaç yerinden delin.

Sarımsakların kabuklarını soyun.

Cam kavanozun tabanına birkaç diş sarımsak yerleştirin. Ardından biberleri sıkıca dizin. Aralara kalan sarımsakları ekleyin.

Ayrı bir kapta içme suyu, üzüm sirkesi, kaya tuzu ve isteğe bağlı şekeri karıştırarak tuz tamamen eriyene kadar karıştırın.

Hazırladığınız turşu suyunu kavanoza, biberlerin üzerini tamamen örtecek şekilde dökün.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve serin, güneş almayan bir yerde bekletin.

Biber turşusu kaç günde olur?

Biber turşusu, ortam sıcaklığına bağlı olarak ortalama 10 ila 15 gün içinde tüketilmeye hazır hale gelir. Daha yoğun aromalı bir turşu için 2-3 hafta bekletilmesi tavsiye edilir.