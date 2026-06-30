Yufkasız pratik lezzet: Krep börek tarifi

Börek denince akla genellikle ince ince açılan yufkalar, uzun hazırlık aşamaları ve mutfakta geçirilen saatler gelir. Ancak krep börek tarifi, klasik börek anlayışına yepyeni bir yorum getiriyor. Yufka kullanmadan, sadece birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu tarif; kolay yapımı ve yumuşacık dokusuyla sofraların favorisi olmaya aday. İşte enfes krep börek tarifi...

KREP BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Krep hamuru için:

2 adet yumurta

2,5 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Tavayı yağlamak için:

1 yemek kaşığı sıvı yağ

KREP BÖREK YAPILIŞI

Krep börek hazırlamak için öncelikle yumurtaları geniş bir kaseye kırın ve güzelce çırpın.

Üzerine sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Ardından unu azar azar ilave ederek pürüzsüz kıvamlı bir krep hamuru elde edin.

Tuzunu ekleyip karışımı birkaç dakika dinlendirin.

Krep tavasını hafifçe yağlayın ve ısıtın.

Hazırladığınız karışımdan bir kepçe alarak tavaya dökün ve her tarafına eşit şekilde yayılmasını sağlayın.

Krebin bir yüzü piştikten sonra tersini çevirin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirinden ekleyin.

Krebin yarısını diğer tarafının üzerine kapatın ve peynir eriyene kadar birkaç dakika daha pişirin.

Tüm krepler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Sıcak şekilde servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!