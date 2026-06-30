Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yufkasız pratik lezzet: Krep börek tarifi

Yufkasız pratik lezzet: Krep börek tarifi

30.06.2026 10:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yufkasız pratik lezzet: Krep börek tarifi

Yumuşacık krep katları ve eriyen kaşar peyniriyle hazırlanan krep börek, kahvaltı sofralarından ani misafir ikramlarına kadar her an kurtarıcı olacak pratik ve nefis bir lezzet sunuyor. İşte enfes krep börek tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Börek denince akla genellikle ince ince açılan yufkalar, uzun hazırlık aşamaları ve mutfakta geçirilen saatler gelir. Ancak krep börek tarifi, klasik börek anlayışına yepyeni bir yorum getiriyor. Yufka kullanmadan, sadece birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu tarif; kolay yapımı ve yumuşacık dokusuyla sofraların favorisi olmaya aday. İşte enfes krep börek tarifi...

Image

KREP BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Krep hamuru için:

2 adet yumurta

2,5 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Tavayı yağlamak için:

1 yemek kaşığı sıvı yağ

KREP BÖREK YAPILIŞI

Krep börek hazırlamak için öncelikle yumurtaları geniş bir kaseye kırın ve güzelce çırpın.

Üzerine sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Ardından unu azar azar ilave ederek pürüzsüz kıvamlı bir krep hamuru elde edin.

Tuzunu ekleyip karışımı birkaç dakika dinlendirin.

Krep tavasını hafifçe yağlayın ve ısıtın.

Hazırladığınız karışımdan bir kepçe alarak tavaya dökün ve her tarafına eşit şekilde yayılmasını sağlayın.

Krebin bir yüzü piştikten sonra tersini çevirin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirinden ekleyin.

Krebin yarısını diğer tarafının üzerine kapatın ve peynir eriyene kadar birkaç dakika daha pişirin.

Tüm krepler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Sıcak şekilde servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #pratik tarifler #kahvaltılık tarifler #Tavada krep böreği

İlgili Haberler

Pastane vitrinlerini kıskandıracak: Dibi kek sürprizli gerçek Supangle tarifi
Pastane vitrinlerini kıskandıracak: Dibi kek sürprizli gerçek Supangle tarifi Çikolata krizlerine en şık, en yoğun ve en nostaljik çözüm! Kasenin dibine saklanan kek parçalarının, üzerinde yoğun çikolatalı ipeksi pudingle buluştuğu gerçek Supangle lezzeti...
Akşam yemeğine pratik ve lezzetli alternatif: Kereviz köftesi tarifi
Akşam yemeğine pratik ve lezzetli alternatif: Kereviz köftesi tarifi Klasik köfte tariflerine sağlıklı ve farklı bir alternatif arayanlar için kereviz köftesi, sebzenin hafif aromasını doyurucu bir lezzetle buluşturuyor. İşte doyurucu ve lezzetli kereviz köftesi tarifi...
Tencerede lokanta lezzeti: Sebzesi tam kıvamında Orma Kebabı tarifi...
Tencerede lokanta lezzeti: Sebzesi tam kıvamında Orma Kebabı tarifi... Yanına sadece tane tane dökülen bir pirinç pilavı ile menünün kusursuzlaştırılabileceği enfes Orman Kebabı tarifi...