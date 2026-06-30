Pastane vitrinlerini kıskandıracak: Dibi kek sürprizli gerçek Supangle tarifi

Hazır pudingleri tamamen unutturacak, yapımı sadece 15 dakikanızı alacak bu tarif ile koyu renkli, sakız gibi uzayan ve parlak bir çikolatalı Supangle hazırlamak mümkün...

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı tepeleme un

2 yemek kaşığı tepeleme kakao

1 adet yumurta sarısı

80 gram (1 kare paket) bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı buz gibi soğuk su (Kıvamın en büyük sırrı)

Tabanı için: Evdeki sade veya kakaolu kek dilimleri (Kişi başı 1-2 parça)

ADIM ADIM TARİF

Derin bir tencereye un, kakao ve toz şekeri alıp tel çırpıcıyla kuru kuruya karıştırın (Bu işlem topaklanmayı önler).

Üzerine 1 litre soğuk sütü ve 1 adet yumurta sarısını ilave edin. Ocağa almadan önce tamamen pürüzsüz olana kadar iyice çırpın.

Tencereyi ocağa alın. Orta ateşte sürekli ve aynı yöne doğru karıştırarak, karışım koyulaşıp üzerinde göz göz baloncuklar oluşana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp 1 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Tencereyi ocaktan alır almaz içine bitter çikolatayı ve tereyağını ekleyin. Kendi sıcaklığıyla eriyene kadar hızlıca karıştırın.

Tatlının ilk sıcaklığı çıkması için 5-6 dakika ara ara karıştırarak bekletin. Ardından içine yarım su bardağı buz gibi soğuk suyu dökün ve bir mikser yardımıyla (veya tel çırpıcıyla) en yüksek devirde 3-4 dakika çırpın. Bu işlem supanglenin o meşhur parlak ve ipeksi dokusunu verecektir.

Servis kaselerinin tabanına ufaladığınız veya küçük kestiğiniz kek parçalarını yerleştirin. (Dilerseniz kekleri 1-2 tatlı kaşığı sütle hafifçe ıslatabilirsiniz). Üzerlerine mikserle çırptığınız ılık supangleyi paylaştırın.

Tatlıları önce oda sıcaklığına gelene kadar tezgahta dinlendirin. Ardından buzdolabına kaldırıp en az 2-3 saat iyice soğutun. Üzerine toz fıstık veya Hindistan cevizi serpip soğuk servis yapın.