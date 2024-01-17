Evde kolayca yapabileceğinin sarımsaklı ekmek tarifi
Mutfağınıza eşsiz bir aroma ve lezzet katmaya hazır mısınız? Sarımsaklı ekmek tarifi ile sofralarınıza nefis bir dokunuş yapın. Hem pratik hem de lezzetli bu tarif, evinizde harika bir fırın kokusuyla buluşmanızı sağlayacak.
Yemek masasına ekleyeceğiniz basit ama etkileyici bir lezzet arayışındaysanız, sarımsaklı ekmek tam da aradığınız tarif olabilir. Bu nefis ekmek, mis gibi sarımsak kokusuyla herkesi cezbetmeye aday. Üstelik evde yapımı oldukça basit ve keyifli!
Ev yapımı ekmek kokusu, herkesin favorisi olan sarımsakla birleşince ortaya çıkan bu tarif, özellikle akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olacak. Şimdi, sarımsaklı ekmek tarifimizle mutfağınıza lezzetli bir dokunuş katmaya hazır olun.
Malzemeler
- 500 gram un
- 300 ml ılık su
- 1 paket instant maya
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3 diş sarımsak (isteğe bağlı, daha fazla kullanılabilir)
Yapılışı
Unu geniş bir kaseye alın, ortasını havuz gibi açın.
Ilık suyu ve mayayı ekleyip karıştırın, mayanın kabarmasını bekleyin.
Kabaran mayayı unun ortasına dökün, üzerine sıvı yağı ve tuzu ekleyin.
Yavaşça karıştırarak yoğurun, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.
Hamuru üzerini örterek ılık bir ortamda 1 saat kadar mayalandırın.
Mayalanan hamuru yağlanmış bir fırın tepsisine alın.
Üzerine dövülmüş sarımsakları serpiştirin.
200 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
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