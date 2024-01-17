Kadife tatlısı nasıl yapılır? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik tatlı tarifi!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:19

Güncelleme: 17.01.2024 - 12:19

Kadife tatlısı, rengi ve kıvamıyla adeta kadife gibi bir tatlı. Kek ve krema katmanlarından oluşan bu tatlı, hem göze hem damağa hitap ediyor. Peki, kadife tatlısı nasıl yapılır? Evde kadife tatlısı yapmak için hangi malzemeler gerekli? Kadife tatlısı yapmanın püf noktaları neler? İşte, kadife tatlısı tarifi ve yapılışı!

KADİFE TATLISI

Malzemeler:

2 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı tereyağı veya margarin

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (hamurun kıvamına bağlı olarak)

Üzeri için toz antep fıstığı veya hindistancevizi

Şerbet İçin:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı: