Kadife tatlısı nasıl yapılır? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik tatlı tarifi!
Adından anlaşılabilir olan kadife gibi yumuşacık ve lezzetli bir tatlı olan kadife tatlısı, pratik tarifiyle dikkat çekiyor. Peki, Kadife tatlısı nasıl yapılır?
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Kadife tatlısı, rengi ve kıvamıyla adeta kadife gibi bir tatlı. Kek ve krema katmanlarından oluşan bu tatlı, hem göze hem damağa hitap ediyor. Peki, kadife tatlısı nasıl yapılır? Evde kadife tatlısı yapmak için hangi malzemeler gerekli? Kadife tatlısı yapmanın püf noktaları neler? İşte, kadife tatlısı tarifi ve yapılışı!
KADİFE TATLISI
Malzemeler:
- 2 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- Yarım su bardağı tereyağı veya margarin
- 1 su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
- Yarım paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un (hamurun kıvamına bağlı olarak)
- Üzeri için toz antep fıstığı veya hindistancevizi
- Şerbet İçin:
- 3 su bardağı su
- 3 su bardağı şeker
- Birkaç damla limon suyu
Yapılışı:
- İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu sıkarak 10-15 dakika kadar kaynatın. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Hamur için bir kaba irmik, un, tereyağı veya margarin, sıvı yağ, yoğurt, toz şeker, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Malzemeleri karıştırın.
- Karışıma azar azar un ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuz çok sert olmamalı, ele yapışmamalıdır.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içinde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
- Hamurların ortasına parmağınızla bastırarak çukur oluşturun.
- Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkan sıcak hamurların üzerine soğuyan şerbeti dökün.
- Şerbeti çekmesi için tatlıyı bir süre bekletin. Şerbetini çektikten sonra üzerine toz antep fıstığı veya hindistancevizi serperek servis yapabilirsiniz.
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