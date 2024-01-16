Anadolu'nun en eski pizzası: Yağ somunu tarifi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:25

Güncelleme: 16.01.2024 - 17:25

Her biri ayrı bir lezzet şöleni sunan Türk mutfağı, geleneksel tatlarını modern dokunuşlarla birleştirmeye devam ediyor. Yağ somunu, adını hafif yağlı dokusundan alırken, içerdiği malzemelerle sofraları zenginleştiriyor. İster öğle yemeği ister akşam yemeği, bu nefis tarif, hem pratik hem de doyurucu bir seçenek sunuyor.

Malzemeler

500 gram kuymak ya da yufka hamuru

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için

200 gram kıyma

1 orta boy soğan (rendelenmiş)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı

İlk olarak iç harcı hazırlayın. Sıvı yağda rendelenmiş soğanı pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin. Baharatları ekleyip karıştırarak ocaktan alın.

Kuymak ya da yufka hamurunu tezgah üzerine serin. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, su, süt ve tuzu karıştırarak hazırladığınız sostan sürün.

Hazırladığınız iç harcı hamurun üzerine yayın. Hamuru rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan yağ somunu yemeğini dilimleyerek sıcak servis yapın.

Yanında yoğurt veya salata ile servis edebilirsiniz.