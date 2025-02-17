Geleneksel Peru lezzetiyle tanışın: Somon ceviche tarifi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:46

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:46

Ceviche, özellikle Latin Amerika mutfağına ait, çiğ deniz ürünlerinin limon veya misket limonu suyu ile marine edilerek pişirilmesiyle hazırlanan hafif ve sağlıklı bir yemektir. Geleneksel olarak beyaz etli balıklarla yapılsa da, somon ile hazırlandığında eşsiz bir tat ve doku sunar. Limonun asiditesi ile hafifçe pişen somon, taze sebzeler ve baharatlarla birleşerek ferahlatıcı bir lezzet deneyimi yaşatır. Peki, bu geleneksel Peru lezzeti nasıl yapılır? İşte, lezzet patlaması yaratan somon ceviche tarifi...

SOMON CEVICHE TARİFİ

Malzemeler:

250 gr taze somon fileto (derisiz ve kılçıksız)

2 adet misket limonu suyu

1 adet limon suyu

1 adet portakal suyu (isteğe bağlı, tatlılık katmak için)

1/2 kırmızı soğan (ince doğranmış)

1 adet jalapeño biberi veya yeşil acı biber (ince doğranmış)

1/2 demet kişniş veya maydanoz (ince kıyılmış)

1/2 salatalık (küçük küpler halinde doğranmış)

1/2 mango (isteğe bağlı, küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet avokado (küp doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber (damak tadına göre)

SOMON CEVICHE YAPILIŞI

Taze somon filetolarını küçük küpler halinde doğrayın.

Çok büyük olmamasına özen gösterin, böylece marine sırasında lezzeti daha iyi çeker.

Doğranmış somonu cam veya seramik bir kaseye alın.

Üzerine misket limonu, limon ve portakal suyunu ekleyerek iyice karıştırın.

Balık, limon suyunun asiditesi ile hafifçe pişecektir.

Yaklaşık 15-20 dakika buzdolabında bekletin.

Marine süresi tamamlandıktan sonra, ince doğranmış kırmızı soğan, jalapeño biberi, salatalık, mango ve kişnişi karışıma ekleyin.

Hafifçe karıştırın.

Zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek tekrar karıştırın.

Servis etmeden önce avokadoyu ekleyin ve nazikçe harmanlayın.

Somon ceviche’yi tortilla cipsi, kızarmış ekmek dilimleri veya marul yaprakları ile servis edebilirsiniz.

Soğuk olarak tüketmek en iyi sonucu verecektir.

Afiyet olsun!