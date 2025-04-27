Protein deposu pratik lezzet: Yeşil mercimek köftesi tarifi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 14:35

Güncelleme: 27.04.2025 - 14:35

Yeşil mercimek köftesi, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek arayanlar için mükemmel bir alternatiftir. Vejetaryen beslenmeyi tercih edenler için et yerine geçebilecek bir tarif olan bu köfte, aynı zamanda protein ve lif açısından zengindir. Peki, protein deposu bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes yeşil mercimek köftesi tarifi...

YEŞİL MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet soğan

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kararbiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı ince bulgur

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı limon suyu

Yarım bağ taze soğan

1/2 bağ maydanoz

1/2 çay bardağı nar ekşisi (isteğe bağlı)

YEŞİL MERCİMEK KÖFTESİ YAPILIŞI

İlk olarak, yeşil mercimekleri güzelce yıkayın ve tencereye alın.

Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve mercimekler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar haşlayın.

Haşlandıktan sonra suyu süzün ve mercimekleri bir kaba alın.

Mercimekler haşlanırken, bulguru bir kaseye alın ve üzerine sıcak su ekleyin.

Suyun bulguru geçmesine dikkat edin.

Bulgur şiştikten sonra üzerine bir tutam tuz ekleyin ve karıştırarak biraz bekletin.

Soğanı ve isteğe bağlı olarak sarımsağı ince ince doğrayın.

Taze soğanları ve maydanozu da ince bir şekilde doğrayın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve doğradığınız soğanları ekleyin.

Soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

Haşlanmış mercimeklerin üzerine kavurduğunuz soğanları, doğranmış taze soğanı ve maydanozu ekleyin.

Ardından bulguru, tuzu, kararbiberi, kimyonu ve pul biberi ilave edin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırarak yoğurun.

Limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Karışım kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.

Karışım hazır olduktan sonra, avuç içiyle alıp şekil vererek köfteleri hazırlayın.

Dilerseniz klasik şekliyle yuvarlak, dilerseniz uzun köfteler yapabilirsiniz.

Yeşil mercimek köftelerinizi bir tabakta düzenleyip, yanına marullarla ya da dilediğiniz meze ve salatayla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!