Kahvaltıya hem pratik hem de lezzetli bir tarif: Soğanlı gözleme tarifi
Bu tarifle hem pratik bir şekilde soğanlı gözlemeler hazırlayabilir hem de kahvaltıda afiyetle tüketebilirsiniz. Peki, kahvaltıya hem pratik hem de lezzetli atıştırmalık olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes soğanlı gözleme tarifi...
Gözleme, Anadolu mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. İncecik açılmış hamurun içine çeşitli iç harçlar konularak pişirilmesiyle hazırlanır. Peki, kahvaltıya hem pratik hem de lezzetli atıştırmalık olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes soğanlı gözleme tarifi...
SOĞANLI GÖZLEME TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harcı için:
3 adet büyük boy kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Bir avuç ince kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)
Pişirmek için:
Biraz tereyağı veya sıvı yağ
SOĞANLI GÖZLEME YAPILIŞI
Derin bir yoğurma kabına unu alın, ortasını havuz gibi açın.
Tuz, zeytinyağı ve ılık suyu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 20-30 dakika kadar dinlendirin.
Soğanları yarım ay şeklinde ince ince doğrayın.
Bir tavada zeytinyağını kızdırın ve soğanları ekleyin.
Soğanlar pembeleşene kadar orta ateşte kavurun.
Kavrulan soğanlara tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın.
Ocağı kapattıktan sonra arzu ederseniz doğranmış maydanozları da ekleyebilirsiniz.
İç harcı soğumaya bırakın.
Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye ayırın.
Her bezeyi unlayarak ince olacak şekilde açın.
Açtığınız hamurun yarısına hazırladığınız soğanlı harçtan koyun.
Hamurun diğer yarısını üzerine kapatarak kenarlarını iyice bastırarak kapatın.
Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın.
Hazırladığınız gözlemeyi tavaya alın ve her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.
Piştikten sonra üzerine tereyağı sürerek sıcak servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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