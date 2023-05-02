Evdeki meyvelerle çocuklara özel dondurma tarifleri...
Çocukların dondurma sevdasının önüne geçilemez. Dondurmanızı evdeki malzemelerle yapıp, artan meyvelerinizi sıfır atığa katkıda bulunup, sağlıklı alternatiflere dönüştürebilirsiniz…
Çocukların en çok sevdiği yiyeceklerden biri genellikle dondurma oluyor. Evdeki meyvelerle güzel bir dondurma yapabiliriz. Böylece artan meyveleri değerlendirmiş oluruz. Sunumunu daha güzel yapmak içinse; dondurma kalıpları, külah veya tahta çubuklardan edinebilirsiniz. İşte sağlıklı dondurma tarifleri…
ÇİLEKLİ DONDURMA
Malzemeler
3 yemek kaşığı labne peyniri
200 gr çilek
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı bal
Yapılışı
Bütün malzemeleri rondoya alın ve rondodan geçirin. Geçirdiğiniz karışımı geniş kaba yayın. Dondurucuda donmasını bekleyin. Kıvam aldıktan sonra servis edebilirsiniz.
BÖĞÜRTLENLİ DONDURMA
Malzemeler
100 gram labne peynir
1 su bardağı yoğurt
2 su bardağı dondurulmuş böğürtlen
3 yemek kaşığı bal
Bir kaç damla limon suyu
Yapılışı
Öncelikle 5-6 adet böğürtleni kenara ayırın. Kalan böğürtlenleri balı ve limon suyunu blenderdan geçirin. Üzerine labne peyniri ve yoğurdu ekleyerek karıştırın. Ayırdığınız böğürtlenleri dondurmanın içi taneli olması için bıçakla keserek karışıma ekleyin. Karışımı bir kaba yayarak dondurucuda bekletin. Soğuk olarak servis edin.
MUZLU DONDURMA
Malzemeler
3 adet muz
1 çay kaşığı tarçın
Yarım çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı bal
Yapılışı
Öncelikle evde olgunlaşan kararmaya yakın muzları muhakkak dilimleyip dondurucuya atın. Eğer buzluğunuzda hazır olursa işiniz daha kolay. Hazırda yoksa muzları dilimleyip dondurucu atıp dondurun. Dondurucudan çıkan muzları rondoya alın. Tarçın, süt ve balı ilave edip rondodan geçirin. İster kasede hemen, ister dondurma kalıplarında ve çubuklarında tekrar soğutup, servis edin.
LİMONLU DONDURMA
Malzemeler
3 adet limon
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı salep
Yapılışı
Öncelikle limonun kabuklarını soyun. Beyaz kısımlarını almadan, çekirdeklerini ayıklayarak rondoya alın. Limon, süt, bal ve salep kıvam alana kadar karıştırın. Dondurma kalıplarına ya da geniş bir kaba yayın ve dondurun. Afiyet olsun…
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