Evdeki meyvelerle çocuklara özel dondurma tarifleri...

Yayınlanma: 02.05.2023 - 16:43

Güncelleme: 02.05.2023 - 16:57

Çocukların en çok sevdiği yiyeceklerden biri genellikle dondurma oluyor. Evdeki meyvelerle güzel bir dondurma yapabiliriz. Böylece artan meyveleri değerlendirmiş oluruz. Sunumunu daha güzel yapmak içinse; dondurma kalıpları, külah veya tahta çubuklardan edinebilirsiniz. İşte sağlıklı dondurma tarifleri…

ÇİLEKLİ DONDURMA

Malzemeler

3 yemek kaşığı labne peyniri

200 gr çilek

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı bal





Yapılışı

Bütün malzemeleri rondoya alın ve rondodan geçirin. Geçirdiğiniz karışımı geniş kaba yayın. Dondurucuda donmasını bekleyin. Kıvam aldıktan sonra servis edebilirsiniz.

BÖĞÜRTLENLİ DONDURMA

Malzemeler

100 gram labne peynir

1 su bardağı yoğurt

2 su bardağı dondurulmuş böğürtlen

3 yemek kaşığı bal

Bir kaç damla limon suyu





Yapılışı

Öncelikle 5-6 adet böğürtleni kenara ayırın. Kalan böğürtlenleri balı ve limon suyunu blenderdan geçirin. Üzerine labne peyniri ve yoğurdu ekleyerek karıştırın. Ayırdığınız böğürtlenleri dondurmanın içi taneli olması için bıçakla keserek karışıma ekleyin. Karışımı bir kaba yayarak dondurucuda bekletin. Soğuk olarak servis edin.

MUZLU DONDURMA

Malzemeler

3 adet muz

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı bal



Yapılışı

Öncelikle evde olgunlaşan kararmaya yakın muzları muhakkak dilimleyip dondurucuya atın. Eğer buzluğunuzda hazır olursa işiniz daha kolay. Hazırda yoksa muzları dilimleyip dondurucu atıp dondurun. Dondurucudan çıkan muzları rondoya alın. Tarçın, süt ve balı ilave edip rondodan geçirin. İster kasede hemen, ister dondurma kalıplarında ve çubuklarında tekrar soğutup, servis edin.

LİMONLU DONDURMA

Malzemeler

3 adet limon

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı salep





Yapılışı

Öncelikle limonun kabuklarını soyun. Beyaz kısımlarını almadan, çekirdeklerini ayıklayarak rondoya alın. Limon, süt, bal ve salep kıvam alana kadar karıştırın. Dondurma kalıplarına ya da geniş bir kaba yayın ve dondurun. Afiyet olsun…



