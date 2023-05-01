Mayıs ayı sebze ve meyve takvimi

Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:41

Güncelleme: 01.05.2023 - 15:41

Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi sebze ve meyveyi satıp alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Yaza çok az kalmışken tezgahlarda yerini almaya başlayan mayıs meyve ve sebzelerine sofralarınızda yer açabilir, onları taze taze yemekle yetinmeyip nefis tariflerde de değerlendirebilirsiniz. İşte mayıs ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler...





MAYIS AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

Enginar, kuşkonmaz, taze bakla, bezelye, barbunya, arpacık soğan, taze sarımsak, semizotu, madımak, deniz börülcesi, ebegümeci, hindiba, ısırgan.

MAYIS AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?

Çilek, yeşil erik, malta eriği, dut.