Mayıs ayı sebze ve meyve takvimi

Yeni gelen her ayla birlikte sofralarımıza misafir ettiğimiz sebzeler ve meyveler değişiyor. Günümüz şartlarında, her türlü sebze ve meyveyi dört mevsim bulmak mümkün olsa da, mevsimsel ve taze beslenmenin insan sağlığı için çok önemli. Hem lezzet hem de sağlık açısından en doğrusu meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesidir.

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:41
Mayıs ayı sebze ve meyve takvimi
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Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi sebze ve meyveyi satıp alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Yaza çok az kalmışken tezgahlarda yerini almaya başlayan mayıs meyve ve sebzelerine sofralarınızda yer açabilir, onları taze taze yemekle yetinmeyip nefis tariflerde de değerlendirebilirsiniz. İşte mayıs ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler...


MAYIS AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

Enginar, kuşkonmaz, taze bakla, bezelye, barbunya, arpacık soğan, taze sarımsak, semizotu, madımak, deniz börülcesi, ebegümeci, hindiba, ısırgan.

MAYIS AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?

Çilek, yeşil erik, malta eriği, dut.


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