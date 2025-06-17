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Evinizde lokanta keyfini yaşatacak nefis lezzet: Soslu çıtır tavuk tarifi

Evinizde lokanta keyfini yaşatacak nefis lezzet: Soslu çıtır tavuk tarifi

17.06.2025 16:47:00
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Haber Merkezi
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Evinizde lokanta keyfini yaşatacak nefis lezzet: Soslu çıtır tavuk tarifi

Soslu çıtır tavuk, hem pratik hem de damaklarda iz bırakan bir tariftir. Peki, evinizde lokanta keyfini yaşamanızı sağlayacak bu özel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla soslu çıtır tavuk tarifi...

Dışı çıtır, içi sulu ve yumuşacık tavuk parçaları... Üstelik özel sosuyla lezzetine lezzet katıyor! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz soslu çıtır tavuk tarifiyle, sevdiklerinize enfes bir akşam yemeği ya da atıştırmalık sunabilirsiniz. İster yanında patates kızartmasıyla servis edin, ister salatayla hafif bir öğün yaratın. Peki, evinizde lokanta keyfini yaşamanızı sağlayacak bu özel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla soslu çıtır tavuk tarifi...


SOSLU ÇITIR TAVUK TARİFİ

Malzemeler

Tavuk için:

500 gram tavuk göğsü (şeritler halinde doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı süt (marine için)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Pane harcı:

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Sos için:

2 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı acı sos (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı bal veya pekmez

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu veya rendelenmiş sarımsak

SOSLU ÇITIR TAVUK YAPILIŞI

Tavuk şeritlerini süt, sarımsak ve baharatlarla harmanlayıp 1-2 saat kadar buzdolabında marine edin. 

Bu işlem tavuğun daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.

Marine edilmiş tavukları sırasıyla una, çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

Bir tavada yağı ısıtın ve panelediğiniz tavukları altın rengi alana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağı süzdürün.

Tüm sos malzemelerini küçük bir tencerede 5-6 dakika kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. 

Sosun kıvamı hafif yoğunlaştığında ocaktan alın.

Kızarmış tavukları sosun içine alın ve güzelce karıştırın. 

İsteğe bağlı olarak üzerine susam serpebilirsiniz.

Soslu çıtır tavukları sıcak sıcak, yanında patates kızartması ve ranch sos ile servis edebilirsiniz. 

Lavaşla dürüm haline getirerek de tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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