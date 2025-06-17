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Narenciye ferahlığı ile bademin enfes uyumu: Portakallı bademli kek tarifi

Narenciye ferahlığı ile bademin enfes uyumu: Portakallı bademli kek tarifi

17.06.2025 11:19:00
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Haber Merkezi
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Narenciye ferahlığı ile bademin enfes uyumu: Portakallı bademli kek tarifi

Kek tariflerinde farklı tatlar arayanlar için portakal ve bademin eşsiz uyumu harika bir alternatif sunuyor. Peki, narenciye ferahlığı ile bademin enfes uyumu olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes portakallı bademli kek tarifi...

Kek tarifleri arasında hem narenciye ferahlığını hem de bademin zengin dokusunu bir araya getiren portakallı bademli kek, çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday. İçindeki portakal kabuğu rendesi ve suyu sayesinde hoş bir aroma yakalarken, badem unu ya da file bademle kekin kıvamı ve lezzeti katlanır. Üstelik evde kolayca hazırlanabilecek pratikliktedir. Peki, narenciye ferahlığı ile bademin enfes uyumu olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes portakallı bademli kek tarifi...


PORTAKALLI BADEMLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 adet portakalın suyu

1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

1 su bardağı un

1 su bardağı badem unu (veya ince çekilmiş badem)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Üzeri için: 

File badem veya pudra şekeri (isteğe bağlı)

PORTAKALLI BADEMLİ KEK YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri mikserle beyazlaşana kadar çırpın.

Ardından sıvı yağ, süt, portakal suyu ve kabuğu ekleyerek karıştırın.

Kuru malzemeleri (un, badem unu, kabartma tozu, vanilin) eleyerek karışıma ilave edin ve spatula ile yavaşça karıştırın.

Kek kalıbını yağlayın ve harcı kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. 

Kürdan testiyle kontrol etmeyi unutmayın.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilir, file badem ile süsleyebilirsiniz.

Bu nefis kek, sade kahve veya bergamot aromalı çayla harika bir ikili olur. 

Afiyet olsun!

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