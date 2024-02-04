Evinizin mutfağında İtalyan şöleni: Lazanya

Yayınlanma: 04.02.2024 - 00:02

Güncelleme: 04.02.2024 - 00:02

Lazanya, her lokmasında aşk ve lezzet barındıran, ev mutfağının vazgeçilmezi haline gelmiş bir İtalyan klasiği. Kat kat nefis malzemelerin bir araya geldiği bu lezzet şöleni, sadece İtalyan sofralarında değil, evlerimizde de baş tacı. Ev yapımı lazanya tarifimiz, özel soslar, taze malzemeler ve doğru pişirme teknikleri ile sofralarınıza enfes bir lezzet sunuyor. Şimdi, bu lezzet yolculuğuna çıkarak evinizdeki mutfakta bir İtalyan aşçısı gibi hissetmeye hazır olun!

LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

12 yaprak lazanya

İç harcı için;

400 gr kıyma

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

2 adet domates

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

Beşamel sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı süt (600 ml)

Yarım su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

Yapılış