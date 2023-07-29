Falafel nasıl yapılır? Falafel hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler!

Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:31

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:32

Orta Doğu mutfağından gelen falafel, nohut veya baklanın çeşitli baharatlarla karıştırılarak, top şekline getirilip derin yağda kızartılmasıyla yapılan bir yemek. Falafel’in Mısır’da ortaya çıktığı düşünülse de, Orta Doğu ve Akdeniz mutfağında da temel bir lezzettir. Diğer mutfaklarda, çeşitli vejetaryen yemeklerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. İştah açıcı ya da mezelerin bir parçası olarak tek başına servis edilebilir. Bazen de, pide ya da dürüm içinde gelebilir. Falafel köftelerinin üzerine salatalar, turşular, acı soslar ve tahinli soslar gezdirilebilir. Ara sıcak olarak tüketilen bu lezzet oldukça pratik. Bu nefis lezzet falafeli denemek istiyorsanız işte tarifi…

FALAFEL TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

2-3 yemek kaşığı un

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Bir tutam taze kişniş

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

Sosu için

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tahin

Kızartmak için

2 su bardağı ayçiçek yağı



Yapılışı

Öncelikle nohutu akşamdan karbonatlı suda ıslatın. Dişe gelecek kıvamdaki nohut, iri iri doğradığınız soğan, sarımsak, maydanoz, tuz ve baharatları mutfak robotuna alıp çekin. Karışımı geniş bir kaseye alıp unu ekleyin ve yoğurun. Harçtan cevizden büyük, küçük parçalar alıp bastırıp sıkıştırarak köfte şeklinde yuvarlayın. Sıvı yağı derin bir tavada kızdırın. Köfteleri içine atıp altın rengi oluncaya kadar kızartın. Köfteleri havlu kağıt üzerine alın. Yağını çektikten sonra servis tabağına alın. Sosu için; bir kasede tahin, limon suyu ve yoğurdu güzelce çırpın. Sosunuz hazır olunca falafellerin üzerine gezdirebilir ya da yanında sos olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

FALAFEL HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Falafel yapımı için bilinen aksine haşlanmış nohut kullanılmaz. 1 gece önceden karbonatlı suda bekletilmiş, haşlanmamış nohut olacak.

Falafeli kızartacağınız yağın kızgın olmasına dikkat edin.

Falafelin daha lezzetli olması için taze kişniş kullanın.



Falafel bakla ile de yapılır. Yukarıdaki tarifi bakla ile deneyebilirsiniz.