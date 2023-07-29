Humus nasıl yapılır? Humus hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler!

Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:14

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:14

Orta Doğu mutfağının en geleneksel lezzetlerinden biri olan humus; nohutun başrolü oynadığı, özellikle kalabalık davet sofralarında sıklıkla tercih edilen, geleneksel ve çok lezzetli bir meze. Geleneksel humus tarifi nohut, tahin, limon, sarımsak, zeytinyağı ve birkaç baharattan oluşuyor. Bölgelere göre değişiklik gösterse de genellikle kimyon, kırmızı pul biber ve sumak gibi lezzetlendiriciler tercih ediliyor. Hazırlanışı son derece pratik olan bu meze, ufak dokunuşlarla bambaşka çeşitleri ortaya çıkabilir. Ara sıcak olarak fırında üzerine pastırma ekleyerek de pişirilebilirsiniz. İşte humus tarifi…

HUMUS TARİFİ

Malzemeler



2 su bardağı nohut



Yarım çay kaşığı karbonat



2 adet limon



4 diş sarımsak



1 çay kaşığı tuz



Yarım su bardağı tahin



4 yemek kaşığı soğuk su



1 çay kaşığı kimyon



4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı



1 çay kaşığı kırmızı pul biber



Yapılışı



Öncelikle nohutu bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp, tencereye alıp üzerine su ve karbonat ekleyip pişirin. Nohutlar iyice yumuşadıktan sonra ocaktan alın. Diğer tarafta tahin, zeytinyağı, kimyon ve tuzu bir kaseye alın. Sıktığınız 2 adet limonun suyunu, ezdiğiniz sarımsakları ekleyip iyice karıştırın. Haşladıktan sonra suyunu süzdüğünüz nohutları, hazırladığınız tahinli karışımı ve soğuk suyu mutfak robotunda veya el blenderı ile dilediğiniz kıvamda çekin. Servis tabağına aldığınız humusun ortasına zeytinyağında kızdırdığınız pul biberi üzerine gezdirip servis edin. Afiyet olsun.

HUMUS HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Humus hazırlarken konserve nohut tercih etmeyin. Humus konserve nohutla yapılmaz diye bir şey yok ama kendi haşladığınız nohutla ciddi lezzet farkının olduğu da bir gerçek.



Humus hazırlarken sarımsak tadını keskin buluyorsanız, limon suyu içerisinde ezerek daha yumuşak bir tat elde edebilirsiniz.



Nohutun haşlama suyundan bir bardak ayırın. Humusunuz daha lezzetli olacaktır.



Humus hazırlarken blender’dan geçirmeden önce malzemeleri karıştırma kabına aldığınızdaki cıvık görünüm sizi yanıltmasın. İçine koyduğunuz tahin ezildiği zaman katılaşacağından diğer malzemelerin miktarlarını artırmayın, aksi taktirde olması gerekenden daha katı bir kıvam elde edersiniz.



Kullandığınız zeytinyağının türü de çok önemli, soğuk sıkım zeytinyağı lezzetini arttıracaktır.



Haşlanan nohutları soğuk suyun altına tuttuğunuzda kabuklarından çok daha kolay ayrılacaktır.









