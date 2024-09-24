Kore'nin renkli ve lezzetli pirinç ruloları: Kimbap tarifi
Kore mutfağının popüler sokak lezzetlerinden biri olan Kimbap, hem sağlıklı hem de pratik bir yemek olarak dikkat çekiyor. Deniz yosununa sarılı pirinç ve taze malzemelerle hazırlanan bu lezzetli rulolar, her öğünde keyifle tüketilebilir.
Kimbap, Kore mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olup, çeşitli sebzeler, et ve yumurtanın pirinçle birleşip deniz yosununa sarılmasıyla yapılan besleyici bir yemektir. Kimbap, Japon mutfağındaki sushiye benzese de farklı içerikleri ve özel soslarıyla kendine özgü bir tat sunar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem hafif hem de doyurucu bir alternatif arayanlar için ideal.
KİMBAP TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet nori (deniz yosunu) yaprağı
- 2 su bardağı pişmiş sushi pirinci
- 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi
- 1 adet havuç (jülyen doğranmış)
- 1 adet salatalık (jülyen doğranmış)
- 2 adet yumurta (omlet yapılıp şeritler halinde kesilmiş)
- 4 dilim turp turşusu (danmuji)
- 100 gram ızgara tavuk göğsü (ince şeritler halinde)
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı susam
- Yarım çay kaşığı tuz
Yapılışı:
- Sushi pirincini pişirin ve üzerine pirinç sirkesini, tuzu ve susam yağını ekleyerek iyice karıştırın. Pirincin biraz soğuması için kenara alın.
- Havuçları ve salatalığı jülyen doğrayın. Yumurtaları omlet şeklinde pişirip ince şeritler halinde kesin. Tavuk göğsünü ince şeritler halinde doğrayın ve ızgarada pişirin.
- Nori yaprağını parlak tarafı alta gelecek şekilde bambu sushi matının üzerine yerleştirin. Üzerine ince bir tabaka halinde pişmiş pirinci yayın, nori yaprağının üst kısmında 2-3 cm boşluk bırakın. Pirincin ortasına havuç, salatalık, tavuk, turp turşusu ve yumurtayı yerleştirin.
- Bambu mat yardımıyla nori yaprağını sıkıca sarın. Rulonun ucunu suyla hafifçe nemlendirerek yapışmasını sağlayın. Ruloyu keskin bir bıçakla 1-2 cm genişliğinde dilimleyin.
- Servis: Kimbap dilimlerini susam ile süsleyerek soya sosuyla birlikte servis yapın.
Etiketler: #kore mutfağı #tarif #kimbap
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran cinayetinde yeni deliller
- Murat Sancak'tan 'istifa' paylaşımı
- Para tasarrufunda en iyi 3 burç...
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan hakkında yeni iddia
- Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- Fenomen Kübra Aykut'un son görüntüleri ortaya çıktı
- İçişleri'nden 'sınır ihlali' açıklaması