Kore'nin renkli ve lezzetli pirinç ruloları: Kimbap tarifi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 15:49

Güncelleme: 24.09.2024 - 15:49

Kimbap, Kore mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olup, çeşitli sebzeler, et ve yumurtanın pirinçle birleşip deniz yosununa sarılmasıyla yapılan besleyici bir yemektir. Kimbap, Japon mutfağındaki sushiye benzese de farklı içerikleri ve özel soslarıyla kendine özgü bir tat sunar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem hafif hem de doyurucu bir alternatif arayanlar için ideal.

KİMBAP TARİFİ

Malzemeler:

4 adet nori (deniz yosunu) yaprağı

2 su bardağı pişmiş sushi pirinci

2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 adet havuç (jülyen doğranmış)

1 adet salatalık (jülyen doğranmış)

2 adet yumurta (omlet yapılıp şeritler halinde kesilmiş)

4 dilim turp turşusu (danmuji)

100 gram ızgara tavuk göğsü (ince şeritler halinde)

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı: