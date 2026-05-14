Farklı tatlar arayanlara: Avokado turşusu nasıl yapılır?

Son yıllarda mutfaklarda farklı tatlara olan ilginin artmasıyla birlikte avokado da yalnızca salata ve kahvaltı sofralarında değil, turşu gibi alternatif tariflerde de kendine yer bulmaya başladı. Sağlıklı yağ içeriğiyle bilinen Avocado, sirke ve baharatlarla birleşerek özgün bir lezzete dönüşüyor. Avokado turşusu, hem pratik hazırlanışı hem de farklı sunumlara uyum sağlayan yapısıyla dikkat çekiyor.

AVOKADO TURŞUSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet sert avokado

1 su bardağı üzüm sirkesi

Yarım su bardağı su

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım limonun suyu

İsteğe bağlı olarak:

Acı biber

Dereotu

Karabiber tanesi

AVOKADO TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Avokadoları soyup çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin.

Kararmamaları için üzerlerine limon suyu gezdirin.

Sirke, su, tuz ve şekeri bir kapta karıştırın.

Sterilize edilmiş kavanoza avokado dilimlerini yerleştirin.

Sarımsak ve isteğe bağlı baharatları ekleyin.

Hazırladığınız turşu suyunu kavanoza dökün.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabında en az 1 gün dinlendirin.