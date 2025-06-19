Fas mutfağından egzotik ve sofistike bir tat: Pastilla tarifi

Pastilla (ya da bastilla), Fas mutfağına özgü, tatlı ve tuzlunun ustalıkla buluştuğu, genellikle özel günlerde servis edilen geleneksel bir börektir. İncecik yufka katlarının (warqa) arasında badem, tarçın, tavuk ya da güvercin eti gibi malzemelerin bulunduğu bu eşsiz lezzet; üzerindeki pudra şekeri ve tarçın süslemeleriyle dikkat çeker. Dışı çıtır, içi ise baharatlı ve aromatik olan pastilla, hem görüntüsüyle hem de tadıyla sofraların yıldızı olmaya aday. Peki, Fas mutfağından egzotik ve sofistike bir tat olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes pastilla tarifi...





PASTILLA TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

500 gram tavuk göğsü veya but eti

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 tutam safran (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı ince doğranmış maydanoz

Tuz, karabiber

3 adet yumurta

100 gram kavrulmuş badem (iri dövülmüş)

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tarçın (bademle karıştırmak için)

Dışı için:

8-10 adet baklava yufkası (veya warqa)

100 gram tereyağı (eritilmiş)

Üzeri için:

Pudra şekeri

Tarçın

PASTILLA YAPILIŞI

Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın.

Doğranmış soğanları ve baharatları ekleyerek birkaç dakika kavurun.

Ardından tavukları ilave edin ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek pişirin.

Etler yumuşayıp suyunu çekince tavukları didikleyin.

Yumurtaları tavaya kırarak karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin.

Harç soğuyunca içine doğranmış maydanoz ekleyin.

Kavrulmuş ve dövülmüş bademleri, pudra şekeri ve tarçınla karıştırın.

Bu karışım, pastillanın lezzetli ve hafif tatlı katmanını oluşturur.

Fırına dayanıklı yuvarlak bir tepsiyi tereyağıyla yağlayın.

Baklava yufkalarını kenarları dışarı taşacak şekilde yerleştirin.

Her katı tereyağıyla fırçalayın.

İlk olarak tavuklu harcı yayın, ardından bademli karışımı ekleyin.

Üzerine birkaç kat yufka serip tereyağı sürün.

Kenarlardan sarkan yufkaları içe doğru kapatın.

Üzerine son bir yufka sererek pastillayı kapatın ve tereyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan pastillanın üzerine pudra şekeri serpin ve tarçınla süsleyin.

Ilık ya da oda sıcaklığında servis edin.

Afiyet olsun!