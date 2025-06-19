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Lezzetin en doğal ve pratik hali: Sebze spagetti tarifi

Lezzetin en doğal ve pratik hali: Sebze spagetti tarifi

19.06.2025 15:12:00
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Haber Merkezi
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Lezzetin en doğal ve pratik hali: Sebze spagetti tarifi

Sebze spagetti, hem glütensiz hem de düşük karbonhidratlı beslenmeyi tercih edenler için mükemmel bir seçenektir. Peki, lezzetin en doğal ve pratik hali olan bu damak çatlatan yemek nasıl yapılır? İşte, nefis sebze spagetti tarifi...
Sebze spagetti, klasik makarna tariflerinden farklı olarak, sebzelerin ince uzun şeritler halinde hazırlanmasıyla yapılan hafif ve sağlıklı bir yemektir. Özellikle diyet yapanlar veya sebze tüketimini artırmak isteyenler için ideal olan sebze spagetti, hem düşük kalorili hem de besleyici bir alternatiftir. Peki, lezzetin en doğal ve pratik hali olan bu damak çatlatan yemek nasıl yapılır? İşte, nefis sebze spagetti tarifi...

SEBZE SPAGETTİ TARİFİ

Malzemeler:
2 adet orta boy kabak
2 adet havuç
1 adet kırmızı biber
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
İsteğe bağlı olarak rendelenmiş parmesan peyniri veya taze fesleğen yaprakları

SEBZE SPAGETTİ YAPILIŞI

Kabak, havuç ve kırmızı biberi yıkayıp uçlarını kesin. 
Sebzeleri spiral kesici veya ince uzun şeritler oluşturacak şekilde soyacakla hazırlayın.
Tavaya zeytinyağını koyun, ince kıyılmış sarımsakları ekleyin ve hafifçe kokusu çıkana kadar soteleyin.
Hazırladığınız sebze şeritlerini tavaya ekleyin. 
Orta ateşte 5-7 dakika, sebzeler hafif yumuşayıncaya kadar soteleyin.
Sebzelerin çok yumuşamasına izin vermemek, diri kalmaları lezzet açısından önemlidir.
Tuz ve karabiberle tatlandırın. 
İsterseniz ince doğranmış taze fesleğen yapraklarıyla veya parmesan peyniri ile servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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