Sağlıklı tatlı arayışına çözüm olan enfes lezzet: Yulaf unlu kek tarifi

Beyaz un yerine daha besleyici bir alternatif mi arıyorsunuz? Hem lezzetli hem de sağlıklı bir kek hazırlamak istiyorsanız, yulaf unuyla yapılan bu nefis tarif tam size göre! Glisemik indeksi düşük olan ve uzun süre tok tutan yulaf unu, özellikle fit tarifler arayanların favorisi. Peki, sağlıklı tatlı arayışına çözüm olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz yulaf unlu kek tarifi...





YULAF UNLU KEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı (veya Hindistan cevizi yağı)

1 su bardağı süt (isteğe bağlı badem veya yulaf sütü)

1 su bardağı yulaf unu

1/2 su bardağı tam buğday unu (isteğe bağlı, tamamen yulaf unu da kullanılabilir)

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya

1/2 su bardağı doğal tatlandırıcı (bal, hurma özü, pekmez veya şekersiz)

1 çay bardağı ceviz, kuru üzüm veya damla çikolata (isteğe bağlı)

YULAF UNLU KEK YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaseye alın.

Üzerine bal veya tercih ettiğiniz doğal tatlandırıcıyı ekleyip mikserle köpürene kadar çırpın.

Yağı ve sütü karışıma ekleyin.

Tekrar çırpın.

Yulaf unu, isteğe bağlı diğer un, kabartma tozu, vanilya ve tarçını eleyerek karışıma ilave edin.

Spatula ile karıştırın.

İsteğe bağlı olarak ceviz, kuru meyve ya da damla çikolata ilave edin.

Tüm malzemeleri homojen kıvam alana kadar karıştırın.

Kek kalıbını hafifçe yağlayın ya da yağlı kağıt serin.

Karışımı kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Kürdanla kontrol etmeyi unutmayın.

Afiyet olsun!