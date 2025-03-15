Enfes meyveli turta tarifi...

Yayınlanma: 15.03.2025 - 00:15

Güncelleme: 15.03.2025 - 00:15

Dışı kıyır kıyır, içi bol meyveli turta tarifi... Çay saatlerinde veya özel günlerde herkesin beğeneceği pratik ve lezzetli bir tarif hazırlamak mümkün. İşte ayrıntılar!

MALZEMELER

Hamur İçin:

125 g tereyağı (soğuk, küp küp doğranmış)

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

İç Harcı İçin:

2 adet elma (rendelenmiş)

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı çilek, böğürtlen veya vişne (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı nişasta (meyve suyunu çekmesi için)

Üzeri İçin:

1 yumurta sarısı

Pudra şekeri (servis için)

HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba unu eleyin.

Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum gibi olana kadar ovun.

Pudra şekeri, yumurta, vanilin ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurun.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Rendelenmiş elmaları, toz şeker ve tarçın ile tavada orta ateşte suyunu çekene kadar kavurun.

Ocaktan aldıktan sonra nişastayı ekleyin ve karıştırın.

Soğuyunca doğranmış çilek, vişne veya böğürtlen ekleyin.

Dinlenen hamurun yarısını açıp tart kalıbına yerleştirin.

Kenarlarını düzeltin ve çatal ile birkaç delik açın.

Üzerine soğuyan meyveli harcı ekleyin.

Kalan hamuru ince açıp şeritler halinde kesin ve turtanın üzerine örgü şeklinde dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkınca soğumaya bırakın ve üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.

Püf Noktaları:

Hamuru fazla yoğurmayın, yoksa kıyırlığını kaybeder.

Meyve harcını iyice soğuttuktan sonra ekleyin, hamurun ıslanmasını önler.

Soğuyunca dilimleyin, böylece daha düzgün kesilir.