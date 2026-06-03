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Köz aromalı enfes lezzet: Patlıcan kumpir tarifi

Köz aromalı enfes lezzet: Patlıcan kumpir tarifi

3.06.2026 22:50:00
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Haber Merkezi
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Köz aromalı enfes lezzet: Patlıcan kumpir tarifi

Klasik kumpir lezzetine sebzeli ve daha hafif bir yorum getiren patlıcan kumpir tarifi, pratik hazırlanışı ve doyurucu içeriğiyle akşam yemeklerine modern bir alternatif sunuyor. İşte nefes köz tadıyla patlıcan kumpir tarifi...
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Kumpir denildiğinde akla genellikle bol malzemeli patatesler gelse de, bu kez sahnede çok daha farklı ve hafif bir lezzet var: patlıcan kumpir. Közlenmiş patlıcanın isli aroması, eriyen kaşar peyniri ve tereyağının birleşimiyle ortaya çıkan bu tarif, klasik kumpir anlayışına yeni bir soluk getiriyor. İşte nefes köz tadıyla patlıcan kumpir tarifi...

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PATLICAN KUMPİR TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bostan patlıcanı

1 tatlı kaşığı tereyağı

40 gram rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı kısır

1 yemek kaşığı mısır

1 yemek kaşığı siyah zeytin

2 adet kornişon turşu (küp doğranmış)

1 yemek kaşığı acı sos (sriracha)

PATLICAN KUMPİR YAPILIŞI

Bostan patlıcanını ocakta veya közmatik üzerinde iyice közleyin.

Közlenen patlıcanı bir kaba alıp üzerini kapatın ve 5 dakika dinlendirin.

Ortadan yararak iç kısmını hafifçe açın ve kaşıkla içini ortada toplayın.

Tereyağı ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın.

Peynir eriyene kadar karıştırarak kremamsı bir kıvam elde edin.

Üzerine kısır, mısır, zeytin, turşu ve acı sos ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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