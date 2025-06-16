Ferahlatıcı ve lezzet dolu atıştırmalık: Limonlu haşhaşlı kurabiye tarifi

Tatlı ve ferah aromasıyla limonun, çıtır çıtır haşhaş tohumlarıyla buluştuğu limonlu haşhaşlı kurabiye, çay ve kahve saatlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Hem pratik hem de lezzetli olan bu kurabiyeyi evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, ferahlatıcı ve lezzet dolu bir atıştırmalık olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes limonlu haşhaşlı kurabiye tarifi...





LİMONLU HAŞHAŞLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

150 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 adet limonun kabuğu (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı haşhaş tohumu

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2,5 - 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

LİMONLU HAŞHAŞLI KURABİYE YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında tereyağını ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Üzerine yumurta, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Haşhaş tohumu, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 15-20 dakika, hafifçe pembeleşene kadar pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın ve ardından servis edin.

Üzerine pudra şekeri serpebilir veya limon aromalı glazürle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!



