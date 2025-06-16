Kalabalık sofralara çok yakışan enfes lezzet: Patates musakka tarifi

Türk mutfağının sevilen klasiklerinden biri olan patates musakka, hem pratik hazırlanışı hem de lezzetiyle sofralarda sıkça tercih edilen yemekler arasındadır. Kıymalı harcı, yumuşacık patatesleri ve mis gibi sosuyla tam bir ana yemek alternatifi sunar. Yanında pilav ve yoğurtla adeta ziyafete dönüşür. Peki, kalabalık sofralara çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, en pratik haliyle patates musakka tarifi...





PATATES MUSAKKA TARİFİ

Malzemeler

4-5 adet orta boy patates

300 gram dana kıyma

1 adet büyük soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates (veya 1 yemek kaşığı domates salçası)

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

1 su bardağı sıcak su (veya et suyu)

1 yemek kaşığı salça

PATATES MUSAKKA YAPILIŞI

Patatesleri soyup halka halka dilimleyin.

Kızgın sıvı yağda her iki tarafını hafifçe kızartın.

Fazla yağını alması için kağıt havlu serili tabağa alın.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın.

Doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Doğranmış biberleri ve domatesleri (veya salçayı) ekleyin.

Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

Yaklaşık 5-6 dakika pişirin.

Fırın kabına önce bir kat patates dizin.

Üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan yayın.

Katmanları bu şekilde sıralayın.

1 su bardağı sıcak suyla salçayı karıştırın.

Hazırladığınız bu sosu yemeğin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Üzeri hafif kızardığında fırından çıkarabilirsiniz.

Arzu ederseniz üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek son 10 dakikada fırına verebilirsiniz.

Afiyet olsun!