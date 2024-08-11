Fırın yok! Kek kalıbı yok! Fincanda kek tarifi...

Yayınlanma: 11.08.2024 - 17:09

Güncelleme: 11.08.2024 - 17:09

Fırın kullanmadan, sadece fincan ve mikrodalga ile hazırlanan bu minik kekler, tatlı krizlerinizi anında giderecek. Hem kolay hem de eğlenceli bir şekilde yapabileceğiniz bu tarif, çocuklar için de keyifli bir atıştırmalık. İşte adım adım fincanda kek tarifi...

Malzemeler

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Üzeri için pudra şekeri, çikolata sosu veya meyve dilimleri (isteğe bağlı)

Hazırlık

Malzemeleri Karıştırın: Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Şeker eriyip karışım beyazlaşana kadar devam edin. Ardından süt, sıvı yağ, un, kakao (kullanıyorsanız), kabartma tozu ve vanilini ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Fincanları Hazırlayın: Fincanlarınızın içini tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız kek hamurunu fincanların yarısına kadar doldurun. Fincanların tamamen dolmamasına dikkat edin, çünkü kekler pişerken kabaracak.

Pişirme: Fincanları mikrodalgaya yerleştirin ve 700 watt güçte yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Mikrodalga gücü farklılık gösterebilir, bu yüzden kekin pişip pişmediğini kürdan testi ile kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.

Servis: Fincan kekleriniz piştikten sonra biraz soğumasını bekleyin. Ardından üzerine pudra şekeri serpebilir, çikolata sosu gezdirebilir veya meyve dilimleri ile süsleyebilirsiniz. İsterseniz fincan içinde, isterseniz de ters çevirerek servis yapabilirsiniz.