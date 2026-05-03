Fırında nefis ve pratik lezzet: Karnabahar graten tarifi

3.05.2026 12:51:00
Sebze yemeklerini daha lezzetli hale getiren karnabahar graten, beşamel sos ve kaşar peyniriyle fırında kızararak sofralara geliyor.

Karnabaharı sevmeyenleri bile kendine hayran bırakan karnabahar graten, hem doyurucu hem de pratik bir fırın yemeği olarak öne çıkıyor. Kremamsı dokusu ve üzeri kızarmış peynirle zenginleşen bu tarif, özellikle akşam yemeklerinde sağlıklı ve lezzetli bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz
  • Karabiber
  • Üzeri için: ekstra kaşar peyniri

YAPILIŞ

Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve tuzlu suda 8-10 dakika kadar haşlayın. Çok yumuşamamasına dikkat edin.

Haşlanan karnabaharı süzüp fırın kabına alın.

Beşamel sos için tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin.

Tuz ve karabiber ekleyin, ardından rendelenmiş kaşarın yarısını sosa karıştırın.

Hazırladığınız beşamel sosu karnabaharın üzerine dökün.

Üzerine kalan kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

