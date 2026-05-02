Belçika'nın tatlı mirası: Waffle

Mutfak literatüründe "hafifliğin mühendisliği" olarak tanımlanan Brüksel Waffle’ı, Liege tipi benzerlerinden (daha yoğun ve şekerli olanlar) farklı olarak, hamurundaki yüksek hava oranı ve dikdörtgen formuyla ayrılır. Onu sıradan bir hamur işinden ayıran en temel fark, yumurta aklarının ayrı çırpılarak hamura son anda eklenmesi ve bu sayede pişerken oluşan o devasa hava boşluklarıdır

WAFFLE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı un

2 adet yumurta (sarısı ve akı ayrılmış)

1.5 su bardağı süt

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu (veya yarım paket kuru maya)

Bir tutam tuz

Yapılışı