Belçika'nın tatlı mirası: Waffle

Mutfak literatüründe "hafifliğin mühendisliği" olarak tanımlanan Brüksel Waffle’ı, Liege tipi benzerlerinden (daha yoğun ve şekerli olanlar) farklı olarak, hamurundaki yüksek hava oranı ve dikdörtgen formuyla ayrılır. Onu sıradan bir hamur işinden ayıran en temel fark, yumurta aklarının ayrı çırpılarak hamura son anda eklenmesi ve bu sayede pişerken oluşan o devasa hava boşluklarıdır
WAFFLE TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 2 adet yumurta (sarısı ve akı ayrılmış)
- 1.5 su bardağı süt
- Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu (veya yarım paket kuru maya)
- Bir tutam tuz
Yapılışı
- Un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu geniş bir kapta eleyerek karıştırın.
- Başka bir kapta yumurta sarılarını, sütü, şekeri ve eritilmiş tereyağını pürüzsüz olana kadar çırpın. Ardından kuru malzemelerle birleştirerek homojen bir hamur elde edin.
- Ayrı bir kapta yumurta aklarını bir fiske tuz ile kar gibi olana (kabı çevirdiğinizde dökülmeyecek kıvama) gelene kadar yüksek devirde çırpın.
- Çırpılmış yumurta aklarını, hazırladığınız hamura bir spatula yardımıyla, alttan üste doğru nazik hareketlerle (söndürmeden) yedirin. Hamurun içindeki hava kabarcıkları çıtırlığın anahtarıdır.
- Waffle makinesini iyice ısıtın ve hafifçe yağlayın. Hamuru makineye dökün ve altın sarısı, çıtır bir doku alana kadar pişirin.
- Fırından çıkan sıcak waffle'ı tel üzerinde 30 saniye dinlendirin (bu, buharın çıkmasını ve hamurun yumuşamamasını sağlar).